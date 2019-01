Tan solo unos días después de comenzar esta nueva aventura televisiva, Antonio Tejado ya ha protagonizado su primera gran bronca con su expareja, Candela Acevedo, con quien ha mantenido este último año una relación intermitente. Rompió su noviazgo el pasado mes de marzo para retomarlo un tiempo después.

Leer más: Antonio Tejado y Candela Acevedo, segunda pareja confirmada de ‘GH Dúo’

Después de sus primeros días en directo, ambos han dejado manifiesto que mantienen una relación tensa. ¿La última prueba? La bronca que mantuvieron delante de todos los integrantes de la casa que dejó a muchos con la boca abierta.

Candela tuvo un percance cuando no guardó un documento en uno de los ordenadores de la casa y este finalmente se borró. A esta no le gustó la reacción del sobrino de María del Monte y expareja de Rosario Mohedano: “Antonio habla así de tu madre”, le respondía Candela quien señalaba que estaba dando “a entender que era retrasada”.

Su respuesta no se hizo esperar, con vehemencia quiso apaciguar el ambiente, pero lo hizo cargando contra esta: “No te has enterado bien y lo has hecho mal”, en referencia al borrado del archivo. “Te juro por la gloria de mi madre que no te vuelvo a decir nada. Ya veo lo que quieres buscar. Conmigo no lo vas a encontrar”, le decía.

“El populismo es muy barato para que lo hagas tú”, respondía rotundo “Me parece muy mal lo que has hecho. Hasta aquí Candela”, zanjaba enfadado Antonio.

El pasado martes, 8 de enero, la casa de Guadalix volvía a abrir sus puertas para una nueva edición de Gran Hermano. Esta vez, el programa se renovaba en una versión en la que los concursantes entraban en parejas, entre ellos, muchos rostros conocidos como Irene Rosales, Kiko Rivera, Ylenia, Sofía Suescun, Alejandro Albalá.

Más contenido .....