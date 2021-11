Antonio David Flores ha reaparecido públicamente para contar su versión sobre la manera en la que La Fábrica de la Tele preparó el documental de Rocío Carrasco. Un programa que supuso su despido fulminante de ‘Sálvame‘ y que para él fue la antesala de la quiebra de su vida personal, pues a raíz de su emisión no solo se quedó sin trabajo. Meses después hacía aguas su matrimonio con Olga Moreno, cuya ruptura considera una consecuencia de las decisiones tomadas por la productora para perjudicar su imagen.

En la nueva entrega de su canal de Youtube, el malagueño ha hecho un detallado repaso de todo lo que ha acontecido a lo largo del último año. Han sido 12 meses en los que se ha sentido acorralado y manipulado por la empresa audiovisual… Al punto de tomar decisiones incorrectas. Es el caso del día que destapó el affaire entre su compañero Canales Rivera y Cynthia Martínez.

«Me dejé llevar para hacerles ver que formaba parte del equipo»

«Al final quien lleva la noticia es la persona a la que se juzga por haber cumplido con su trabajo», ha relatado el que fuera guardia civil. «Me arrepiento de haber llevado la noticia de Canales al programa. Me sentí sucio al entrar en el juego que ellos querían jugar de matarnos los unos a los otros… Me dejé llevar para hacerles ver que formaba parte del equipo. Pero al final fue todo lo contrario. Hicieron de mí el verdugo. Tuve ese cara a cara con él y me cuestionaron. Ahí noté ese cambo en él y en general en ‘Sálvame’ y luego comprendí lo que vendría después».

«Luego he comprendido ese momento de Canales Rivera», ha destacado el excolaborador. «Luego he comprendido el autobús, Kopérnika…. Cómo un día me dijeron ‘hoy abandonamos ‘Kopérnika’. Me sorprendió porque ellos veían que yo estaba contestando la verdad, pero no les interesaba continuar. Ellos ya habían cumplido con su misión».

«Intentaron debilitar mi imagen»

«Me he dado cuenta de que en 12 meses intentaron debilitar mi imagen y que la gente que me apoyara dejasen de confiar en mí y en mi palabra para que cuando llegara la serie documental mi imagen estuviera absolutamente defenestrada para que la serie tuviese todo el valor de la verdad y dejarme como me dejaron», ha añadido.

En su canal de Youtube, Antonio David ha recordado cómo era su relación con los presentadores de ‘Sálvame’. Con Carlota Corredera tiene ahora una mediática y encarnizada guerra, pero no siempre fue así. «Tenía una relación estrecha de conversar en cada uno de los cortes de publicidad o hablábamos de asuntos personales. Era una relación de compañeros, con un trato cercano y estrecho, con cariño y con respeto», destacaba.

«Recuerdo que le comentaba a Carlota: ‘Oye, cuando estás te temo porque cuando sale un tema mío personal tienes la habilidad de tocarme la fibra y me toca la sensibilidad. Y yo no quería que se me viese vulnerable», decía.

«A Jorge Javier hay que bailarle el agua sí o sí»

También ha revelado cómo era su relación con Jorge Javier Vázquez. «Obviamente si tienes más simpatía con el presentador te va a dar más minutos y te va a dar más presencia. Si no es así vas a tener poca presencia en el programa», ha confesado. «A Jorge hay que bailarle el agua sí o sí en el plató. Si no intenta que tengas el menor tiempo posible, la menor palabra posible e intenta acorralarte. He tenido mis más y mis menos porque no todo el mundo tiene la valentía de encararse con él. Quería reivindicarle a él era mi profesionalidad, mi bagaje y hacerle ver que no querría entrar en el juego que él quería».

Al echar la vista atrás, el malagueño admite que tuvo que hacer esfuerzos para ganarse la confianza de Jorge Javier: «Me costó mi tiempo hacerle entender que llevaba muchos años trabajando en esto, que sabía perfectamente cómo funcionaba el negocio y que era tan capaz como algunos de los compañeros que estaban sentados ahí sentados, siendo periodistas, capaz de traer noticias o de debatir todos los asuntos».

Antonio David habla del «cambio drástico» de Jorge Javier hacia él

«Fue una guerra con él muy dura que me costó muchos enfrentamientos. Poco a poco llegó a entender que tenía valía para estar sin tocar temas personales. Después sufrí un cambio drástico en su forma de hablarme, en cómo me trataba», sentenciaba. «Pero no me hizo achantarme, sino todo lo contrario. Sé muy bien cuál era mi lugar. A un presentador hay que tenerle un respeto, pero su cambio fue drástico. Me sorprendió cuando traje la noticia de Canales Rivera. Di esa noticia atada, con pruebas e incluso con el testimonio de Cynthia y me sorprendió que le dieran un giro de 180 grados».

Antonio David ha recordado con cariño a Mila Ximénez, con la que coincidió en la casa de Guadalix de la Sierra durante la emisión de ‘Gran Hermano VIP’. Ella le vaticinó que al salir del ‘reality’ lo ficharían nuevamente como colaborador. «Sálvame te va a fichar, me dijo. Era tan lista y tan grande que sabía que eso iba a pasar. A la semana de salir de la casa me llama mi representante para decirme que quieren que vuelva a Telecinco y que vuelva a ‘Sálvame’. No pusieron muchas pegas en cuanto a caché y colaboraciones. Me recibieron por la puerta grande, hasta con rueda de prensa… me dijeron esta es tu casa y este es tu sitio», ha contado.

El malagueño ha repasado cómo sobrellevó su inesperada salida de ‘Sálvame’. «No tengo palabras para describir la situación tan bochornosa. Claro que guardé silencio. Me vinieron muchas cosas a la cabeza y entre todas esas cosas me vino cómo me habéis engañado. Durante más de un año me habéis llevado en el rebaño de las ovejas y y yo era la oveja negra. Me habéis tocado las palmitas y me habéis utilizado como os ha dado la gana para llevarme a la plaza del pueblo para colgarme de la soga. Se me pasó por la cabeza el daño que esto iba a hacer a mi familia», ha dicho.

«La Fábrica de la tele es una máquina de picar carne… son unos mercenarios»

Si indignación con La Fábrica de la Tele es total. En un principio se planteó «cuánto le habéis pagado a ella (Rocío Carrasco) por esto. Después de 20 años en los que os ha llevado a los juzgados…. Se tocaban algunos temas levantaba el teléfono y se paraban los temas. ¿De verdad le habéis pagado dinero por esta historia sabiendo que os va a engañar? Sois tan mercenarios para darle la vuelta a una historia que no tiene vuelta. La gran decepción del tiempo empleado en trabajar con ellos, el esfuerzo, la pelea porque se reconociera mi trabajo, los problemas que conllevaba trabajar ahí respecto a mi familia. Y todo eso os lo habéis pasado por el forro con tal de ganar dinero. Jamás me había pasado eso con ninguna productora y he trabajado», lamentaba.

Por último, ha lanzado durísimos ataques contra la productora de ‘Sálvame’. Los acusa de no tener escrúpulos: «La cúpula de La Fábrica de la Tele no tiene ni corazón ni alma. A ellos solo les interesa engordar la cuenta corriente y si eso es en base a destruir y llevarse por medio al quien tengan por delante, les da exactamente igual. La Fábrica de la Tele es una máquina de picar carne y destruyen cualquier persona, cualquier casa, cualquier familia en base a una justificación que es el dinero. Les importa el dinero les da igual la verdad la verdad es lo que menos les importa… Son unos mercenarios».