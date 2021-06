El excolaborador del programa de Telecinco ha explicado cómo se entero de su despido y ha acusado a La Fábrica de la Tele de la humillación pública que ha recibido.

Tras varios meses de silencio debido al aluvión mediático que ha supuesto el documental de Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha reaparecido y ha roto su silencio a través de YouTube. El padre de Rocío Flores se ha mostrado tajante y ha acusado a la productora de ‘Sálvame’, La Fábrica de la Tele, de ser los culpables de su «linchamiento público» y ha contado cómo se enteró de su despedido del programa de las tardes de Telecinco.

Antonio David Flores ha reconocido en el canal de YouTube de JuanjoVlog y JaviOliveira que nunca se dio cuenta de que La Fábrica de la Tele estaba preparando el documental de Rocío Carrasco. Esto se debe a que en los meses previos siempre tuvo un buen trato por parte de todos los que hacían el programa, llegando incluso a sentir que le estaban dando su sitio. Sin embargo, en este tiempo que ha tenido para reflexionar, el padre de Rocío Flores está convencido de que su paso por ‘GH VIP’ estuvo planeado para desembocar en la serie documental de su exmujer.

Ante esto, Antonio David Flores no entiende cómo pudo estar tantos meses trabajando en ‘Sálvame’ si sus directores ya conocían de antemano la información que iba a mostrar la hija de Rocío Jurado en su documental. Sobre su despido, el que fuera Guardia Civil ha admitido que se enteró en directo, al igual que el resto de colaboradores, aunque reconoce que se intuía que algo pasaba.

En concreto, el excolaborador cuenta que el mismo día del anuncio le habían mandado la escaleta del programa y se iba a dirigir al AVE para ir a trabajar. «Mi representante me explica la situación y me dice que espera que hay algún problema y que no sabía si iba a ir ese día o al siguiente. Yo sigo a la espera de poder ir a trabajar y me encuentro que me despiden en televisión. Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros que no estaba en el programa», relata. Antonio David Flores insiste en que no ha conocido a nadie más a quién hayan despedido de forma pública, algo que considera una humillación.

Sin ningún tipo de filtros, el excolaborador ha repetido por activa y por pasiva que no va a volver a trabajar con La Fábrica de la Tele puesto que considera que han sido los responsables de que la sociedad piense que «era un demonio». «Todo esto ha sido un negocio, no os podéis imaginar el daño que se me ha hecho a mí y a mi familia, han provocado un odio hacia mi», aseveraba.

La relación con el resto de compañeros

Aunque ha preferido no dar nombres, Antonio David Flores se ha mostrado sorprendido por el apoyo que ha recibido por parte de algunos compañeros que, en su opinión, no han querido dar por válido el testimonio de su exmujer. «Me han demostrado que han defendido su profesionalidad antes de dejarse arrastrar por la corriente. No esperaba nada y han defendido sus carreras de periodistas. Han recibido una llamada mía de agradecimiento», sentenciaba.