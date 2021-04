El bailarín revela que conoce al marido de Rocío Carrasco desde que era pequeño, pero aclara: «No somos amigos». De Antonio David dice: «Tiene el corazón de un niño».

La segunda gala de ‘Supervivientes 2021’ nos ha traído una inesperada explicación de Antonio Canales respecto a la familia de Rocío Jurado y su hija, Rocío Carrasco. En el momento de las nominaciones, el bailarín ha contado a Jorge Javier Vázquez cuál es su vínculo con la familia Mohedano. Y cuáles son los lazos que le unen a Fidel Albiac. Todo ello ante la atenta mirada de Olga Moreno, que estaba a su lado en la palapa.

Antonio Canales habla de Fidel: «Lo he visto dos veces en la vida»

El artista ha detallado que un familiar de Fidel «ha trabajado siempre en la Cartuja de cerámica de Sevilla, donde trabajaba mi padre, y todas sus hermanas. Lo he conocido desde pequeño. Ni yo soy su padrino ni soy su amigo. Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen, que pasó aquello de los collarines, vino a casa… Vinieron Rociíto y el niño, Fidel. Fue la tercera vez que lo he visto en la vida. Luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos».

«¿Pero Fidel estuvo viviendo en tu casa o no?», le preguntaba Jorge Javier. «Vinieron cuando lo del collarín», insistía Canales. «Tuvieron un accidente de coche, vinieron a mi chalet y estuvimos hablando todo el día con ellos. Luego se fueron a su casa de La Moraleja».

«También conozco a Antonio David y a Rocío desde sus inicios. A mí me cae muy simpático. Es muy buena gente. Y aunque la gente crees que va de ‘sobrao’ tiene el corazón de un niño», añadía. «Para Rocío (Carrasco) soy como su tito porque siempre he estado en casa, en los cumpleaños… En casa siempre he tenido a Ro y al niño. Pero con Fidel no es tanto trato».

El bailarín explicaba que a pesar de que conoce bien al entorno de Antonio David no ha hablado apenas con Olga de asuntos personales. Los dos viven en Málaga y tienen amigos en común, pero desde que comenzó el ‘reality’ de Telecinco no han comentado entre ellos nada relacionado con sus respectivos familiares.

Gtres

Olga Moreno, que escuchaba a Antonio Canales con atención, concluía las explicaciones de su compañero lanzando un mensaje a los suyos: «Amo a mi familia». Hace unos días confesaba a corazón abierto cuál es su postura respecto a la larga batalla que enfrenta a su marido con la madre de sus dos hijos mayores.»Tengo la conciencia súper tranquila. Estamos súper tranquilos todos. Te lo juro por mi hija que jamás se ha hablado mal de la otra persona», decía a Marta López.

El recado de Olga Moreno a Rocío Carrasco: «¡Que se preocupe de esos dos niños!»

En su conversación con la colaboradora, manifestaba que tanto ella como el malagueño han procurado ofrecer lo mejor a Rocío Flores y a su hermano David: «¿Tú crees a Rocío la puede manipular alguien? Al contrario, le hemos tapado un montón de cosas. Lo que pasa es que ellos se van haciendo grandes y se van dando cuenta».