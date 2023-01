Las pasadas Navidades, Anne Igartiburu se enfrentaba a un nuevo reto profesional: retransmitir las tradicionales Campanadas de Nochevieja. Sin embargo, por primera vez desde 2005 no estuvo al frente de la emisión de TVE: lo hacía junto a Ramón García en el especial de Ibai Llanos en Twitch. ¿El motivo? La cadena estatal decidió que en su lugar estuvieran la actriz y presentadora Ana Obregón y el dúo de humoristas Los Morancos. Es algo sobre lo que ha hablado este jueves en el plató de ‘El Hormiguero’.

Vídeo: Antena 3

«La vida es así. Dices: ‘Qué bien, un año en casa’. Y al final no, me fui a la Puerta del Sol. Me metí en otro ‘embolao’. A veces las cosas suceden por algo», ha reflexionado en el programa de Pablo Motos sobre el inesperado cambio de planes de Televisión Española. «Me parecía alucinante», ha reconocido, sincera. «Ha llegado esto, lo acepto. Pues ya está, pues no doy las Campanadas. También lo entiendo, no vas a estar todo el día allí. Es obvio que cambien de presentadores que tengan a otra gente. Oye que no, pues vale bien. Yo en casa con mis enanos en casa, todo bien. Y de repente todo se da la vuelta. Y dices: ¿Para qué han pasado las cosas? Para que yo pruebe una experiencia como Twtch con Ibai Llanos».

«Al final me surgió hacerlo por Twitch. Flipé y aprendí un montón», ha contado Anne Igartiburu

Y es que dicen que cuando la vida te cierra una puerta te abre una ventana. Y es justo lo que le sucedió a ella. Cuando se vio, tras 18 años consecutivos, que se quedaba sin despedir el año en La 1, recibió la llamada de Ibai Llanos ofreciéndole ponerse al frente de las Campanadas junto a un viejo rostro conocido en la plataforma Twitch. Los dos se lanzaron de inmediato. Y así pudimos ver a dos grandes de la televisión juntos en un formato completamente nuevo para ellos.

No les fue mal. «Al final me surgió hacerlo por Twitch. Flipé y aprendí un montón. Ha sido un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida. Ramón y yo nos entendemos con la mirada e Ibai nos miraba con cara de agradecido, pero no, era gracias a él», ha explicado en el programa de Antena 3, donde ha acudido a presentar su libro ‘La vida empieza cada día’. Un libro en el que da consejos para la vida. A sus 53 años y con un amplio bagaje personal y profesional, ha plasmado en una obra ‘tips’ para el bienestar tan importantes como: «Estar bien contigo mismo y luego ya lo que venga» o “Trabajarse la aceptación, ayudar o acompañar a los demás para sentirnos mejor y la quietud de escuchar”.