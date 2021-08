La colaboradora se ha sometido a un examen para conocer su coeficiente intelectual, y es el más bajo de todos los colaboradores de ‘Sálvame’.

5 de agosto de 2021. María Patiño se somete a un test de inteligencia en directo en ‘Sálvame’. Será un día que quedará grabado para siempre en la memoria de la periodista, que se ha llevado un enorme disgusto al tener que someterse a esta prueba.

La gallega salía nerviosa de su encuentro con la psicóloga. Poner a prueba sus capacidades intelectuales no fue una situación agradable para ella. Y así se lo hizo saber a su compañero y Kiko Hernández, quien años atrás se hizo el test, logrando alzarse como uno de los colaboradores más inteligentes del programa.

«Tengo mucha angustia, me falta el aire»

«Me cuesta mucho centrarme, me he puesto muy nerviosa y me han entrado ganas de llorar. De momento me sé desenvolver sola», confesaba la colaboradora. Nerviosa, no podía ocultar su temor ante los resultados: «Tengo mucha angustia, me falta el aire. En la universidad, si veía que una pregunta no la sabía lo abandonaba, y eso no es bueno. Hay cosas en mi cabeza que ya no… Hay un tope». Kiko intentaba quitar hierro a sus temores y le preguntaba: «¿Crees que has quedado por debajo del pequeño Nicolás? Probablemente y me va a costar ver el resultado». La aludida respondía: «El público me va a ver de otra manera. Cuando diga: ‘Buenas tardes, socialiteros’, a ver qué pasa. Yo creo que la psicóloga no va a salir de ahí, Se ha quedado totalmente impactada».

«Yo me hice el test con Fresita y ella dio un 60 o algo así. Así que imagínate», bromeaba Kiko Hernández. Finalmente llegaba la hora de la verdad y Patiño, así como todos los colaboradores de ‘Sálvame’ conocían el temido veredicto. Su coeficiente intelectual es de 101. «Por encima de la media nacional», apuntaba Kiko Hernández. «Mira, es capicúa», destacaba Kiko Matamoros.

María Patiño no salía de su disgusto. «No está bien», se lamentaba, cabizbaja. «Es un resultado perfectamente digno. Puedes seguir presentando ‘Socialité'», le decía Kiko Hernández. Esta le contestaba: «Hasta que no mejore esto no me pongo delante de las cámaras». El colaborador insistía: «María, que eres la persona más profesional que conocemos».

La especialista que le había realizado la prueba quiso explicar que los nervios le habían jugado una mala pasada: «Tus resultados han sido peores de lo que esperabas por los nervios. Quizás hubiera sido mejor hacerlo en una situación en la que estuvieras más tranquila. «. A la periodista aún le costaba asimilar su 104 de CI: «Tengo que aceptar que soy así de limitada y ya está. Yo acepto las cosas como son. No me quejo».

Kiko Hernández bromea con el resultado del test de inteligencia de Patiño

«Con trabajo y dedicación todo esto se puede mejorar. Ya le gustaría a mucha gente hacer lo que has hecho. Imagínate que hubieras sacado un 130: ¡Mediaset sería tuyo!«, destacaba Kiko Hernández en un intento fallido por arrancarle una sonrisa. Pero era imposible. A Patiño nadie podía sacarla del mal rato que estaba pasando.

«Su principal enemigo es el niel de autoexigencia que tiene. Intentaba tranquilizarla, pero su necesidad de ser lo suficientemente buena la estaba agobiando. Esto influye, la ansiedad, los nervios», concluía la especialista.

Poco antes del test de Patiño, Kiko Jiménez se sometía a un examen similar para conocer sus capacidades intelectuales. El de Jaén obtuvo un 104, tres punto más que su compañera. Y tampoco se lo tomaba bien. «No es que me moleste. Lo que me mosquea es que haya otros compañeros que casi no saben ni leer y tengan un 109. He visto a Belén Esteban leer el cue 1.000 veces y se traba… No es por ofender, pero me extraña que Belén Esteban saque una nota de 109», se quejaba.

Jimmy Jiménez Arnau, el colaborador más perspicaz, con un coeficiente intelectual de 136

Lo cierto es que el 101 de María Patiño es el coeficiente intelectual más bajo de todos los colaboradores de ‘Sálvame’. La cifra la sitúa en el último del ránking, solo un poco por encima de Kiko Jiménez y Raquel Bollo.

De todos los tests de inteligencia que se han realizado en ‘Sálvame’ hasta la fecha, el CI más elevado lo ha conseguido Jimmy Jiménez Arnau (136). Otros superdotados de la plantilla son: Kiko Matamoros (130), Alonso Caparrós (131), la desaparecida Mila Ximénez (131), Gustavo González (132) y Kiko Hernández: (133).