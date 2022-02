‘El Hormiguero‘ ha cerrado la semana con la visita de Pablo Motos de los numeroso proyectos que tiene en marcha, entre los que se incluye el estreno de la obra de teatro ‘El síndrome del copiloto’, que va a representar en Madrid próximamente. Además, sigue cosechando éxitos con la película que él mismo ha dirigido titulada ‘100 días con la Tata’. Este jueves,‘ ha cerrado la semana con la visita de Miguel Ángel Muñoz. El actor ha hablado conde los numeroso proyectos que tiene en marcha, entre los que se incluye el estreno de la obra de teatro, que va a representar en Madrid próximamente. Además, sigue cosechando éxitos con la película que él mismo ha dirigido titulada

«Es un documental que habla sobre la vejez», ha comenzado diciendo sobre su último trabajo audiovisual. «Me gustó mucho cuando hiciste ese monólogo hablando de la vejez porque ese es uno de los grandes temas de mi vida. Mi Tata es feliz a sus 97 años porque tiene una actitud absolutamente excepcional. Yo no sé si será capaz de ser como ella. Estoy aprendiendo mucho tras estar con ella. El documental me enseña mucho y me creo que enseñará cuando sea más mayor. Pero es difícil cuando se tiene una personalidad como la mía o como la tuya, que nos gusta hacer tantas cosas, que somos hiperactivos y nos gusta el deporte. Aceptar que cuando llega un determinada edad y las cosas que más te hacen feliz ya no las puedes hacer por las limitaciones físicas. Mi Tata apenas ve, apenas oye. No puede hacer nada de lo que le gustaba hacer en su vida. Y se levanta con el ánimo de intentar hacer feliz a los demás y de agradecer a las personas que la ayudan a tener una vez mejor. Es tremendo, no se queja nunca. Y le duele todo el cuerpo. Y todos los días hace por vivir con alegría. Es admirable y ojalá yo pudiera acercarme a eso. Pero sé que me va a costar muchísimo más que ella», decía.

«Me metí en un jardín y me bajé los pantalones»

«Cuéntame cuando te cagaste corriendo una maratón», le ha preguntado el presentador. «¡Ahora me sacas esto!», le ha echado en cara el intérprete. Ninguno de dos podían contener las risas. «¡Me das por todos los lados», se reía el actor. Así, Miguel Ángel ha contado con total naturalidad que «me ha pasado muchas veces que me voy de vientre». Entonces, ha contado que año atrás tuvo un engorroso percance mientras corría la Maratón de Boston.