‘Supervivientes‘ está llegando a su fin. De hecho, nada más comenzar la gala de este jueves, que suponía el regreso de Jorge Javier Vázquez a la tele tras su baja médica por laringitis, anunciaba que era la última gala desde Honduras. «Bienvenidos a la última gala de jueves en Honduras de ‘Supervivientes 2022″, revelaba. La palapa está a punto de cerrarse y los cuatro finalistas regresar a España para enfrentarse a la gran final que lleva años celebrándose en el plató de Telecinco. Sin embargo, quien no llegará en helicóptero a los estudios de Mediaset será Anabel Pantoja, que se ha convertido en el último finalista de ‘Supervivientes’.

Anabel Pantoja se ha quedado a las puertas de convertirse en, al menos, finalista de esta edición y tener la opción de alzarse con el ansiado premio: el cheque de los 200.000 euros. Nacho Palau y Anabel Pantoja, dos de los grandes pesos pesados de esta edición, se jugaban la expulsión siendo finalmente la colaboradora de televisión quien se ha tenido que despedir de sus compañeros y regresar a España. Tras más de tres meses de concurso y de luchar contra viento y marea parra lograr conseguir el premio, finalmente no ha podido ser.

«Lo primero que os he dicho cuando os he abrazado es luchar porque ya no os queda nada. Ha sido un placer estar con vosotros estos días. Salvaje (refiriéndose a Alejandro) te espero fuera, con Tania y con todos. Todo va a salir bien. A los demás suerte en la final. Cuando estéis en el helicóptero», ha comenzado diciendo. Anabel Pantoja se ha emocionado mucho al despedirse de Lara Álvarez y sus compañeros: «Casi nadie iba a confiar en mí. Ni yo misma. Esta aventura me ha cambiado la vida», repetía.

Tal y como ella misma ha contado, el concurso le ha cambiado la vida a Anabel Pantoja. En el plató se mostraba desolado y muy triste a Yulen Pereira, la nueva pareja de la colaboradora de televisión. Ahora tendrá que hacer frente a todo lo que tiene en España, pues ya se habló de la conversación que tenía pendiente con su ex, Omar Sánchez. «Me inquieta el llegar, el encontrarme otra vez con la realidad, el trabajo, las facturas, las cosas», decía cuando Jorge le ha preguntado si había algo que le inquietaba en su regreso a España.

Anabel Pantoja ha desvelado que tenía muchas ganas de estar junto a Yulen en España. Se ha puesto muy nerviosa a la hora de hablar del esgrimista, que se encontraba en el plató visiblemente enfadado por la expulsión de Anabel Pantoja. «No se lo merecía», repetía el deportista de élite. Quedan tan solo unos días para que Yulen y la sevillana se reencuentren y comiencen su verdadera historia de amor.