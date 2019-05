3 La relación con su padre no es buena

Otra de las grandes incógnitas de la boda, y que tampoco empañará el gran día de Anabel, es la presencia de su padre, Bernardo. La colaboradora no mantiene una muy buena relación con su padre. De hecho, esta no acudió a la segunda boda que este celebró a finales del pasado mes de diciembre con su actual pareja, Junco. Además, ella misma confirmó a los medios que no conocía ni siquiera la noticia de que su padre iba a contraer matrimonio.