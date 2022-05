Anabel Pantoja se ha convertido en una de las concursantes más divertidas de ‘Supervivientes‘. Después de su primera experiencia en el concurso, en el que no aguantó durante mucho tiempo su estancia en Honduras, ahora la está disfrutando al máximo. Además, esta oportunidad llega en un momento delicado de su vida personal: su ruptura con Omar Sánchez y el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Sin embargo, está viviendo a tope su estancia en los Cayos Cochinos. Tanto que, debido a su efusividad, en la gala de este jueves ha vivido un momento «tierra trágame».

Anabel Pantoja: «Ya me ha visto el pecho toda España», dice con humor

Durante su conexión con Jorge Javier Vázquez con motivo de la gala de este jueves, Anabel Pantoja ha protagonizado uno de los momentos de la noche. Como canta Rigoberta Bandini «no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza». Y es que el hecho de que Anabel Pantoja mostrara su pecho se ha convertido en viral en cuestión de minutos. En cuanto se ha dado cuenta de que presumía de su pecho, corriendo se lo ha tapado con el bikini pero con mucho sentido del humor. «Ay la teta. Ay la teta», le decía el presentador entre risas.

«¡Ay! que te he visto la teta, Anabel», seguía diciéndole Jorge Javier Vázquez. Lejos de enfadarse, se ha tomado ese pequeño descuido con mucho desliz y con mucho orgulloso. Como tiene que ser. «Me las ha visto toda España», le ha espetado la sobrina de Isabel Pantoja, sabiendo que esas imágenes iban a correr como la pólvora por las redes sociales. Eso sí, puede hacerle muy orgullosa.

Las lágrimas de la colaboradora al tener que separarse de su grupo y de Yulen Pereira

Tras estos momentos tan divertidos, han llegado las lágrimas. Y es que, ¿quién es Anabel Pantoja sin un drama? Sus compañeros de programa dicen que ella es muy dramática. Por algo lo dirán. Este jueves ha vivido un momento muy complicado por las nuevas normas del programa. Y es que en la gala de hoy han tenido que cambiar de playa y de grupo, ahora se dividen en ‘grupo del Norte’ y en ‘grupo del sur’, lo que ha llevado a la tristeza de algunos como Anabel Pantoja al separarse de Yulen Pereira. La colaboradora de televisión ha roto a llorar.

«No me quiero separar de mi grupo porque son importantes de mí. Me gustaría conocer a los demás pero no quiero separarme todavía de ellos. Este programa es una cosa. Hasta que no estas aquí, no te lo crees», ha dicho entre lágrimas y visiblemente afectada. Posteriormente, cuando ha conocido que tampoco estará con Yulen Pereira, su mayor apoyo en la isla, se ha vuelto a derrumbar.

