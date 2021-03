«Este tipo de mujer no nos hace ningún bien. Una mujer como ella no tendría que tener visibilidad», ha afirmado.

María Jesús Ruiz y Anabel Gil, hija de José María Gil Silgado, no parecen tener intención de darse una tregua. Ambas tendrán que verse en los juzgados próximamente por una demanda presentada por la ex Miss España. Antes de la vista, la hija del empresario se ha sentado en ‘Domingo Deluxe’ donde ha sido nuevamente demoledora contra ella.

Anabel Gil ha confesado que tiene a su padre de su lado en su próximo juicio: «Mi padre me está ayudando a recopilar documentos para el juicio». También ha reconocido que está dispuesto a declarar contra la que fuera su pareja. Esta le puso una demanda por «graves y perjuicios morales y profesionales» y le solicita una cuantiosa cantidad.

«Me parece una persona muy vacía. Lo poco que tiene dentro es muy feo. No la quiero a mi alrededor», ha señalado de forma tajante. Arremetía duramente contra ella: «Este tipo de mujer no nos hace bien a ninguna mujer. Esa es mi opinión. Una mujer como ella no tendría que tener visibilidad».

Asimismo se ha pronunciado sobre la inquina del empresario hacia su expareja con quien tiene una hija: «Apostó mucho por esa persona. Lo ha perdido todo y la ha perdido a ella. Yo dije mil veces que cuando se quedase sin un pavo le dejaba». Ha explicado que con quien más ha derrochado dinero su padre «ha sido con María Jesús Ruiz». Recordaba que cuando la familia estaba pasando graves problemas económicos, supuso un auténtico mazazo ver que su progenitor le había regalado un coche de lujo a su entonces pareja. «Cuando yo vine la primera vez a este plató era porque tenía que pagar los estudios de mi hermano».

«Todo por el show»

«Ella es capaz de cualquier cosa por salir en la televisión. Le da igual. Todo por el show», ha afirmado sobre su perfil más mediático. Incluso le ha reprochado protagonizar diversos espectáculos solo por tener notoriedad, en esta sentido ha hecho alusión a su noviazgo con Curro: «Ella sabía que tenía pareja. Lo sabía todo el mundo». Ha hablado de las intenciones con sus polémicos noviazgos: «Ella busca que le hagan la vida fácil, pero en ese tipo de relaciones también tienes que pagar un precio».

Ha recordado la relación de idas y venidas de su progenitor: «Él volvió con ella y otra vez se volvió loquísimo». En los últimos tiempos, Anabel ha tenido un importante acercamiento con su progenitor que le está viniendo muy bien. «Todos hemos sigo testigos de esto de María Jesús durante estos años».

Anabel tiene una hermana por parte de padre, fruto de la relación que este mantuvo con María Jesús Ruiz. Ella solo ha visto a la pequeña en una ocasión. «Como se críe en la misma cuna de la mamá ya veremos el resultado».