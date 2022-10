Cuando nos encontramos en plena cuenta atrás para el regreso de Ana Rosa Quintana a televisión, la presentadora ha reaparecido públicamente para ultimar los detalles de su vuelta al trabajo. Dejó ‘El programa de Ana Rosa’ el 2 de noviembre de 2021, día que anunció que se alejaba de su labor frente a las cámaras para iniciar un tratamiento contra el cáncer de mama que le había sido diagnosticado. Ha pasado casi un año desde entonces y ya se encuentra mucho mejor. «Gracias a Dios, sí me encuentro bien. Si no, no volvería», ha reconocido este jueves en Madrid, donde ha sido vista en compañía de su socia.

Vídeo: Europa Press

En su reaparición ante los medios, la periodista ha explicado que está «preparando la vuelta» a los platós de Telecinco. Se la ve risueña e ilusionada. No es para menos. Tiene ganas de reencontrarse con su público y a lo largo de estos meses ha recibido numerosas muestras de cariño de sus compañeros y familiares. Muestras que califica como «súper emocionantes». Agradecida, ha destacado: «Todo este tiempo ha sido tan bonito, el cariño y todo».

El retorno de Ana Rosa a la pequeña pantalla está siendo muy esperado no solo por sus compañeros de programa. La audiencia también tiene ganas de verla de nuevo al frente del espacio que lleva conduciendo desde hace 17 años. La nueva temporada contará, además, con importantes novedades. Tal y como ha podido saber SEMANA, se incorporarán nuevos colaboradores. En un principio ha cerrado ya la participación de nuevos tertulianos que son expertos en economía y en política. Además se está negociando una entrevista de mucho peso en la crónica social para la rentrée, que será el próximo lunes 10 de octubre.

Después de una larga lucha contra la enfermedad y tras un duro tratamiento, Ana Rosa Quintana cuenta ya con el visto bueno de sus médicos para volver a ‘El programa de AR’. Ella misma ha reconocido recientemente que está «muy ilusionada» y «muy emocionada» de sentarse en su plató después de casi un año de ausencia. «Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina”, admitía hace unos días, visiblemente emocionada. «Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, ha comentado.

«Espero seguir narrando con ilusión y esperanza», reconoce Ana Rosa Quintana

Asimismo, ha destacado que en este tiempo centrada en su recuperación ha estado muy pendiente de la actualidad, aunque desde casa: “Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses; acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo, pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza y, sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros”.