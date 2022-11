Este jueves, Ana Rosa Quintana ha vivido una jornada cargada de emociones. Durante la entrega de los Premios Merca2 2022 ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Presentadora. Un reconocimiento que ha recibido de su compañera y ‘rival’ en la pequeña pantalla, Susanna Griso. Ambas conductoras nunca han ocultado el aprecio mutuo que se profesan y en la ceremonia han vuelto a dejar constancia de ello.

Ana Rosa le ha llegado este premio el mismo día que se ha despedido de un ser querido. Y a quien ha dedicado unas bonitas palabras durante la emisión de su programa. «Desgraciadamente la tía Isa nos ha dejado. En realidad fue ayer porque fue a las doce y media de la noche y bueno, pues muy triste», contaba esta mañana al despedirse en su programa ‘El programa de AR’.

Ana Rosa Quintana regresó a la televisión a mediados del pasado mes de octubre. Su vuelta al trabajo se producía después de once meses alejada de la televisión dedicada por completo al largo e intenso proceso de recuperación que inició tras ser diagnosticada de cáncer de mama. Ha sido una etapa dura, tal y como ella misma ha revelado: «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…», contaba en su reincorporación.

Ahora se encuentra mucho más recuperada y fuerte, pero es consciente de que no puede abusar aún. Por eso ha tomado decisiones como no ir a trabajar los viernes para descansar un poco más. Esos días, la presentadora no acudirá a ‘El Programa de Ana Rosa’ los viernes y serán Joaquín Prat y Patricia Pardo los que ocupen su lugar. Otra de las medidas que ha tomado es reducir al mínimo posible sus salidas en público. Su labor al frente de ‘El programa de Ana Rosa’ requiere que madrugue, y mucho. Pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha querido recibir el premio personalmente.

«Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido», reconocía en la rueda de prensa que ofreció tras volver al trabajo. En ella reconoció que su tiempo alejada de los focos tuvo aspectos positivos, como ganar tiempo con su familia: «En 17 años que tienen mis hijos nunca les había visto irse al colegio. Me he levantado con ellos para poder desayunar con ellos cada mañana. He aprovechado para desayunar todos los días con ellos. Hace tres meses yo no sabía que iba a ocurrir todo esto».