Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre una de las noticias del día: el futuro profesional de Paolo Vasile. Si bien hace tan solo unas horas se daba por hecho que Mediaset había prescindido de sus servicios como Consejero Delegado ante las bajas audiencias, ahora la presentadora ha dado nuevos detalles sobre si el italiano seguirá o no trabajando en la cadena de televisión. Con el fin de zanjar todos los rumores y explicar hasta dónde sabe ella, Ana Rosa ha encumbrado su figura, pues considera que Vasile solo ha aportado a lo largo de los últimos años.

«La noticia es que el CEO de esta compañía, Paolo Vasile, se va. Yo tengo que decir lo que yo sé, porque no me quiero meter en camisas de once varas, en cosas que le corresponden a otro. Paolo Vasile se va porque esto está decidido desde hace mucho tiempo, sigue siendo de la familia Berlusconi, como un hijo, como un hermano, como un tío…Alguien más de la familia. Ha trabajado toda su vida profesional. Aquí no hay ninguna destitución», ha comenzado diciendo. De este modo, confirma su salida, pero no el despido que adelantaba ‘El Mundo’ este lunes.

El directivo cumple 70 años el próximo año, pero no lo hará sin trabajo por decisión de otros, sino propia. A pesar de que las audiencias han caído en picado, esta no sería la razón por la que Paolo Vasile abandona las filas. «No sé cuándo se va a producir. Lo normal es cuando haya que presentar las cuentas del año, no sé si va a ser en diciembre o en febrero», apuntaba Ana Rosa. La periodista tiene un gran cariño por Vasile, con quien ha compartido muchas charlas y quien, además, le ha apoyado enormemente en cualquier circunstancia. «El día que se vaya se va alguien muy importante en la comunicación de nuestro país. Ha hecho historia de la televisión, ha sido nombrado el CEO más importante del IBEX en muchísimas ocasiones. La televisión en España no habría sido igual sin él, creo que el día que decida y que acuerde que ha acabado este periodo se irá por la puerta grande», señalaba Ana Rosa.

Todo lo vivido junto a él le ha llevado a agradecerle públicamente su apoyo, así como la lealtad que le ha mostrado a lo largo de su carrera profesional. Además ha recordado que ha sido una pieza fundamental y que, pese a quien pese, Vasile ha sido fundamental en la historia de los medios de comunicación, en concreto, en Mediaset. «Quiero agradecer personalmente su generosidad, su amistad y cómo nos ha defendido a todos los que trabajamos aquí y los que damos la cara aquí en momentos difíciles y complicados. Ha cambiado la historia de nuestro país», ha dicho.