En muchas ocasiones hemos escuchado la frase de «las cosas del directo» de mano de trabajadores de la pequeña pantalla. Y es que en ocasiones te pueden ocurrir cosas como la que le ocurrió a Ana Rosa Quintana y ha querido compartir con todos sus seguidores, quienes han podido descubrir la parte más humana y con sentido del humor de la veterana presentadora.

La divertida anécdota de la popular presentadora

Durante ‘El programa de AR’, la popular periodista ha confesado una anécdota que le ocurrió con un pinganillo. «Si yo a veces me voy con el pinganillo a mi casa porque no me acuerdo de que lo llevo», ha comenzado diciendo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué le ha pasado a Ana Rosa?

Pues ella misma ha querido descubrirlo: «Nos pasa con los micros que te vas a hacer pipí y no te acuerdas», ha dicho. Por lo que parece ser que alguna vez Ana Rosa Quintana ha ido al baño a mitad de un programa sin recordar que llevaba puesto el pinganillo… Y es que hay que llevar cuidado porque después todas las conversaciones salen a la luz.

Joaquín Prat se marcha de su programa

Ana Rosa Quintana sigue viviendo un gran éxito con su programa durante las mañanas. A pesar de esta gran noticia, a la presentadora se le va una gran parte de este espacio televisivo: Joaquin Prat. El copresentador del ‘Programa de Ana Rosa’ Joaquin Prat está a punto de dejar el espacio televisivo para presentar ‘Cuatro al día’ en solitario.

«Ay, no me hagas llorar» fueron las primeras palabras que la periodista pronunció cuando fue preguntada por la marcha de su mano derecha, pero eso sí, sin perder la sonrisa. «Por una parte me da mucha pena, pero estoy muy contenta por él, además Joaquín siempre tendrá un sitio en el programa. Después de casi 10 años, ya toca volar solo y tener el suyo propio, yo no soy nadie para cortar la carrera ni la vida de un compañero y creo que hay que dejar que las personas se desarrollen y progresen».