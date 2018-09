9 Las risas del equipo de Ana Rosa

El problema no está en que Ana Rosa hablase más de la cuenta y desvelase qué se esconde bajo la lona, sino que las imágenes que hay bajo ella no son dos fotos comparativas del antes y el después de Carmen Borrego, “con y sin papada”, sino una foto de Terelu y Carmen juntas. Las risas no se hicieron esperar y, por si alguien no había caído en la cuenta, Joaquín Prat lo dejó bien claro: “Ana Rosa, acabas de decir que Terelu tiene papada”. Ana Rosa, roja de la vergüenza, tan solo pudo reírse ante su despiste.