Ana Obregón dio un paso al frente este miércoles para rendir homenaje a Lina Morgan en ‘Lazos de Sangre’. La actriz contó con su presencia, pues ambas coincidieron durante varios años en ‘Hostal Manzanares’, serie con la que probaron una vez más las mieles del éxito. Si bien en aquel entonces se habló de rivalidad entre ellas e incluso mala relación, nada más lejos de la realidad. Al menos así lo ha asegurado la intérprete en un debate en el que minutos después reinó la tensión. «Lina era una amiga y mi maestra. Desde el primer momento fuimos almas gemelas. Cada minuto con ella era un regalo, eran inmensa. La estrella era Lina», dijo Ana.

Encantada por haber tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con ella, Ana Obregón explicó el motivo por el que conectaron desde un principio y es que ninguna de las dos estaba pasando por un buen momento cuando se conocieron. «Yo venía de una separación, de Alessandro Lequio, y ella de la muerte de su hermano. Conectamos y era mi paño de lágrimas en ese momento. Yo me abrí con ella y ella se abrió conmigo, a veces notaba que no se encontraba bien», comentó. A pesar de que Ana y Lina eran estrellas, cuando se apagaban los focos eran como el común de los mortales. Sufrían en silencio, por lo que una gran parte de ellas era desconocida para el público.

Tras alabar no solo la versión conocida de Lina, sino también la íntima, Ana Obregón se negó por completo a hablar de la orientación sexual de la actriz. Se debatió sobre sus amores pasados, así como sobre la posibilidad de que fuera bisexual, una cuestión que enfadó mucho a la actriz. «Si me lo permitís, a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis. Ella no quiso hablar de este tema de su orientación sexual y me dijo una frase de Camilo José Cela al respecto: ‘El secreto de la felicidad es que nunca sea un secreto'», espetó.

Aunque Ana Obregón fue en son de paz, no pudo evitar enfadarse cuando se tocaron ciertos temas personales. Boris Izaguirre intentó templar los ánimos preguntándole si en alguna ocasión ellas habían abordado asuntos sentimentales, una cuestión a la que ella respondió de forma afirmativa, pero de la que no quiso dar más detalles. «Sí mi amor, pero lo que yo haya hablado con Lina y lo que me ha contado se fue con ella y se irá conmigo”, aseguró.

Ana Obregón se sintió molesta, ya que ella consideraba que se estaba desvirtuando el homenaje a Lina Morgan, hablando sobre asuntos que nada tenían que ver con su carrera. “El homenaje tan bonito que le estamos haciendo, que hablar de su sexualidad, pero es que quien somos nosotros”, comentó. Por ello, volvió a insistir para que se profundizara sobre los logros con su profesión y no sobre sus parejas, petición que no dio sus frutos. Tanto es así que se despidió de los presentes en plató para cuidar de su padre y una vez más pidió por favor que no se especulara sobre su sexualidad. «No habléis de esas cosas», dijo indignada.