Tras varias semanas alejada del foco mediático y en medio de sus polémicas familiares, Ana María Aldón regresa este fin de semana a la pequeña pantalla. La diseñadora de moda concederá su entrevista más reveladora en ‘Ya es verano’, el programa en el que colabora la hija de su marido, Gloria Camila Ortega.

Este domingo, 21 de agosto, Ana María Aldón reaparecerá en televisión después de haber estado más de un mes en silencio, tal y como adelanta ‘ABC’ y han confirmado algunos de los trabajadores del programa a través de las redes sociales. La mujer de José Ortega Cano regresa a la pequeña pantalla en medio de las informaciones que apuntan a que su separación del diestro es inmediata y después de que su hija, Gema Aldón, se sentara en el ‘Deluxe‘. La colaboradora de televisión concederá su entrevista más reveladora al espacio presentado por Verónica Dulanto, Frank Blanco y Marta González-Novo. Su aparición no es baladí y llega justo en el momento en el que Gloria Camila Ortega se ausenta del programa debido a su inminente entrada en ‘Pesadilla en el paraíso’.

Esta aparición de Ana María Aldón en ‘Ya es verano’ no será solo cosa de un día. Según informa el medio citado anteriormente, la diseñadora de moda será colaboradora del programa a partir de la próxima semana. La última vez que vimos a la mujer del diestro en televisión coincidió con el final de ‘Viva la vida’. Entonces, la de Sanlúcar de Barrameda no podía evitar emocionarse y dar las gracias a los que habían confiado en ella para estar en el espacio de Emma García. Además, insistía en que su participación en el programa había supuesto un soplo de aire fresco para ella, aunque en las últimas semanas sus compañeros le hubieran cuestionado.

De la misma forma, se trata de una importante salida para Ana María Aldón, a quien no se la ve desde hace varias semanas. El entorno más cercano confirmaba a SEMANA que la colaboradora no estaba realizando prácticamente ninguna salida de casa: “Ella continúa sin salir ni siquiera a su piscina de Madrid, que es privada. No se encuentra bien y lo que necesita ahora es tomar distancia con todo el mundo, incluso con su marido”.

Está centrada en ella misma

En su última intervención en televisión, Ana María Aldón dejó claro que no estaba separada de José Ortega Cano y tan solo estaba centrada en recuperarse y volver a ser ella. Su máxima prioridad es ella y está trabajando duro para salir del pozo en el que se encuentra. Solo el tiempo dirá si las continuas desavenencias y polémicas familiares terminan en separación.