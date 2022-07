La vida de Ana María Aldón sigue estando en boca de todos. La diseñadora, que este fin de semana no pudo ir al trabajo por encontrarse al límite de sus fuerzas, parece estar también contra las cuerdas. Según Kiko Hernández, la colaboradora habría sido forzada por su entorno familiar, en especial por Gloria Camila, para despedir a su representante y contratar al que actualmente la representa a ella. «La han amordazado a través de un representante», ha explicado el colaborador.

De este modo, la diseñadora de moda ha dicho «sí’ a la petición de la joven y ha contratado a su mánager. La tensión en la casa de Ana María Aldón es tal que, tal y como ha contado Hernández, Gloria Camila y José Ortega Cano han hecho una ‘sugerencia’ a la andaluza para dar un nuevo giro a su carrera en televisión. Se trata de que esta se alíe con Gloria Camila, al menos a nivel mediático, ya que compartirían representante. De este modo podrían poner fin a sus tensiones en la pequeña pantalla y, quizás, empiecen a alinear sus apariciones y sus respectivas declaraciones en los medios de comunicación.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar a la noticia lanzada por el colaborador. «Que la Camorra le ha dicho a Ana María que cambie de representante y coja al suyo para tenerla mas controlada y la Aldón ha aceptado» o «Si es cierto que Ana María Aldón ha aceptado el chantaje de cambiar de representante, se me acaba de ir por el desagüe» son algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter. «Ana María Aldón ha aceptado cambiar de representante y que ahora sea el de Gloria Camila para que le cuente todo lo que hace y dice en los medios a Gloria Camila y a Ortega Cano por petición de ellos», sentencia otro usuario.

La noticia se ha dado a conocer minutos antes de que José Ortega Cano estallase en directo en ‘Sálvame’ para lanzar un nuevo grito desesperado: «¡Estoy harto, no aguanto más! Estáis haciendo escarnio con mi vida». Este martes, el diestro se ha puesto en contacto con el programa para dar a conocer un nuevo mensaje: «Quiero decir dos cosas. Primero, que mienten como bellacos. No ha estado mi hija ni Ana han estado en mi casa, y ustedes ya han hecho una versión como que han hablado muchas cosas. No han estado ni la una ni la otra. Han mentido en eso, no es verdad. Segundo, ya estoy cansado de que estén hablando continuamente hablando de José Ortega Cano».

¡Estoy harto, no aguanto más! Voy a poner a los abogados que sean necesarios contra las personas que estén en contra mía. Yo no hablo mal de nadie», añadía. «Estáis haciendo escarnio con mi vida. ¡Ya no aguanto más! Todo esto lo que me da es fuerza y energía para seguir adelante y para luchar contra quien sea. Y nada más. Adiós», zanjaba.