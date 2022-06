La complicada relación entre Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) en ‘Infiel’, la serie turca que emite Antena 3 todos los domingos, tiene una indudable víctima inocente: Alí, el hijo de 16 años que el exmatrimonio tiene en común. Ese chico tiene exactamente la misma edad que el actor que lo encarna, Alp Akar, un entusiasta intérprete que empezó a actuar con cuatro años y cuyo sueño es convertirse en un actor de éxito. Estudiante de Secundaria, Alp consigue compaginar sus largas horas en el set con sus estudios. Incluso le sobra tiempo para disfrutar con sus amigos.

Alp, ¿cómo llegaste a ser actor y quién te animó a ello?

Llevo 12 años en los platós. Fui a una agencia y poco a poco me fueron ofreciendo papeles como actor. Mi abuela fue quien me animó.

Infiel te ha dado a conocer a nivel internacional. ¿Cómo llevas ese éxito?

Me siento muy orgulloso de participar en un proyecto tan maravilloso. Sé que hemos conseguido mucho éxito en varios países, entre ellos en España. Eso me hace muy feliz. Cuando me ofrecieron el papel y leí el guión, me quedé muy impresionado. Enseguida tuve claro que quería estar en esta serie.

¿Es duro estar en una serie tan larga y trabajar tantas horas siendo tan joven?

Como llevo tanto tiempo rodando no me supone ninguna dificultad. En realidad, es mi vida, mi día a día y no me cuesta nada.

¿Y con los estudios puedes compaginarlo bien?

Sí, voy al set los días que no tengo que ir a la escuela. Gracias al apoyo de mis profesores y mi propio esfuerzo, mis tiempos en el set no afectan a mis estudios. Soy un buen estudiante y creo que soy un alumno querido y apreciado en mi escuela.

¿Cuál es la asignatura que más te gusta?

Literatura. Es la que me resulta más fácil y la que más me gusta.

Ya tienes claro qué te gustaría ser de mayor.

Sí. Quiero ser un actor de mucho éxito en un futuro cercano.

¿Qué aficiones tienes?

Me gusta leer, nadar, montar en bici y relajarme con mis amigos. Con mi familia solemos hacer viajes de fin de semana, porque nos encanta el mar y la naturaleza.

¿Cómo te definirías?

Me veo como una persona honesta, madura y humilde a quien le preocupan las normas y que adora a su familia y a sus seres queridos.

En Infiel has tenido oportunidad de trabajar con dos grandes actores como Cansu Dere y Caner Cindoruk.

Los adoro a los dos. Me siento tremendamente orgulloso de compartir escenario con ellos. Son dos grandes y me llevo muy bien con ellos. Aprendo muchísimo a su lado, sobre todo a ser paciente en el trabajo y siempre me están apoyando y animando.

¿Qué piensas de la vida de Alí? ¿Se parece a ti?

Su vida es difícil. Quizás comete ciertos errores porque se ve en medio de sus padres. Es un personaje muy emocional. Tiene muchos miedos sobre su futuro, igual que los niños cuyos padres se han separado. En cuanto a la agresividad que demuestra algunas veces, es producto de la adolescencia. Todos hemos pasado por esas fases de una u otra forma. Te diría que me parezco a él sobre todo en esa emotividad.

¿Qué le dirías si fuera tu amigo?

Le diría que se merece las cosas más bonitas de esta vida… que no se preocupase por nada, que estas etapas pasarán algún día. Le diría que simplemente el hecho de que sus padres estén vivos es una gran suerte. Hay mucha gente que vive esta situación. Debes estar siempre agradecido por la vida que te ha tocado. Creo que él puede ser un poco infantil a veces. Yo me siento realmente más maduro que Alí.

¿Qué final te gustaría para la serie? ¿Es similar al final real?

Para el último episodio, me gustaría vivir una vida feliz junto a mis padres y mi hermana. No tengo ni idea de si será así o no, pero es lo que me gustaría.

¿Te apetecería que hubiese una tercera temporada?

Por supuesto, claro que me gustaría.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de este trabajo para ti?

Lo más bonito es compartir el mismo set con actores y actrices tan talentosos y reconocidos. En cuanto a dificultad, ninguna, porque me encanta actuar.

¿En cuántas series habías trabajado antes de Infiel?

Mi primera serie fue Umutsuz ev kadınları (Mujeres desesperadas) cuando tenía cuatro años. Estuve tres años rodándola, de 2011 a 2013. Después de eso he trabajado en varias series más y también en películas.

¿Recibes muchos mensajes desde España?

Muchos. Estoy muy agradecido. Tenemos una gran audiencia allí y me llegan muy buenos comentarios del público español.

¿Te gustaría viajar a nuestro país?

¡Me encantaría!