Este fin de semana los espectadores de ‘A tu vera’ estaban ansiosos por ver la semifinal del concurso de copla de Castilla-La Mancha Televisión. Sin embargo, los comentarios se desataron con la actuación de Sandrina Martínez, pues tras no recordar la letra, sufrió un percance que se ha convertido en viral. La artista se olvidó de la canción mientras cantaba ‘Triniá’ de Concha Piquer, por lo que pidió una segunda oportunidad que finalmente no le fue concedida. «¿Puedo empezar otra vez? Por favor, que me la sé entera. Repetidla, por favor, me la sé entera», suplicó la intérprete moviéndose de un lado para otro. Intentó retomar el control, pero sin éxito, por lo que se tambaleó hasta desmayarse, un instante en el que el equipo corrió a socorrerla.

Sandrina pareció perder durante unos segundos el conocimiento, el cual recuperó sorprendentemente cuando su madre sufrió un ataque de nervios. Su progenitora, que se encontraba en las gradas, no dejó de chillar, pues estaba asustada por lo que acababa de vivir. «¡Mamá, mamá! Estoy bien», gritaba Sandrina al ver cómo su madre estaba fuera de sí. Solo se escuchaban los gritos, ya que el programa decidió no mostrar en pantalla lo que estaba sucediendo en plató. No enseñaron la crisis de ansiedad y dejaron que las voces fueran las que sirvieran para intuir qué pasaba en las gradas, así como en el centró del plató.

Madre e hija protagonizaron un momento surrealista, lo que obligó a Alicia Senovilla a dar explicaciones ante la audiencia. De manera precipitada, la presentadora dio por finalizado el programa, no sin antes despedir al público e intentar justificar lo sucedido. «Señores, estamos un poco sorprendidos. Sandrina se ha sentido… Yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada. Bueno, nos marchamos y les esperamos el próximo sábado a las 22:00 horas. Al final, los nervios no son buenos compañeros«, comentó la comunicadora. Todavía se encontraba en shock.

Fue poco después cuando en la cuenta de Twitter de ‘A tu vera’ intentaron calmar a los espectadores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes y, por ello, dieron la última hora sobre el estado de salud de Sandrina: «Después de lo ocurrido en el final de gala de hoy, queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar que Sandrina se encuentra bien. La semana que viene os mantendremos informados y sabremos el desenlace del reto final».

No todos dieron crédito a Sandrina y así lo demuestran algunos comentarios que se pueden leer en el universo 2.0. Aunque ella no ha explicado nada al respecto, lo cierto es que hay quien duda que el desmayo fuera real y es que hay quien cree que lo fingió debido a su ‘pérdida de memoria. «Folclore máximo, de ‘A tu vera’ al Goya, pobre madre», «Madre mía el casting de ‘A tu vera’, «Este vídeo es surrealista», «Todo lo que digáis es poco, vaya pasada», «¿Acuñamos la expresión tiene más cuento que Sandrina?», «Esto ya es historia de la televisión española» o «Se ha hecho viral y no justamente por ganar» son solo algunos mensajes que ponen en tela de juicio a Sandrina.

Acusada de hacer «teatro»

Sandrina, por su parte, no ha dado ninguna explicación en sus redes sociales. Sí que le han pedido explicaciones algunos espectadores, hecho que se evidencia especialmente en su última publicación. Piden su inmediata expulsión y la acusan de teatrera, acusaciones a las que no ha querido responder, al menos, públicamente. «De vergüenza», «Hay que saber perder», «El oscar para la mejor actriz es para ti», «Explota tus facultades cómicas», «Qué poca profesionalidad» o «Menudo teatro» son otros de los mensajes posteados en su perfil. Este momento tan confuso se suma así a otros momentos surrealistas de la televisión.

