Alfonso Merlos es, sin ningún género de dudas, el hombre más buscado del momento. El contertulio ha protagonizado el que muchos catalogan como el bombazo rosa de la cuarentena. Tras un fin de semana en el que no han dejado de conocerse nuevos datos sobre esta historia, el periodista ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’ este lunes en el debate político. Lo hace días después de confesarse con SEMANA, pues nos reconoció que la mujer semidesnuda que aparecía en su polémica videoconferencia vivía con él: «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación». La misma versión que reveló a este medio ella, Alexia Rivas. La reportera de Socialité aseguró a esta revista que estaban muy contentos, pero, sobre todo, felices el uno junto a el otro. Sin embargo, no lo estaba tanto Marta López, quien se mostró profundamente indignada con el que había sido su pareja hasta ese momento, ya que le pilló en directo y así nos lo hizo saber: «esto es muy desagradable para mí». Pues bien con millones de espectadores pendientes de este momento, el tertuliano se ha sentado en el espacio habitual en el que colabora y una vez más ha dejado titulares.

A pesar de que todavía no han mantenido la charla que todo el mundo espera ver en pantalla, sí que Ana Rosa ha dejado caer un preámbulo de lo que está por llegar. Ambos estaban sentados en la mesa para hablar sobre el coronavirus, instante que ha aprovechado la presentadora para preguntarle: «Tú, Alfonso, ¿guardas la distancia de seguridad?» «Absolutamente”, ha respondido Merlos a lo que Ana Rosa le ha espetado: «Tienes que guardarla». Unas palabras que llegan después de que se conociera que se había saltado supuestamente hasta dos veces el confinamiento: una con Marta López, la que había sido su pareja hasta el pasado jueves, y la segunda con Alexia Rivas, con quien reside en su vivienda desde hace algunos días.

El periodista llegaba a primera hora de la mañana a los estudios de Mediaset y trataba de cumplir con algunas de las medidas que se recomiendan para evitar el contagio. Merlos lucía guantes en ambas manos y una mascarilla quirúrgica, tratando de protegerse tanto a él como al resto de compañeros.

El regreso de Ana Rosa Quintana tras su afonía

Este también era el día en el que Ana Rosa regresaba a su puesto de trabajo tras una baja médica por faringitis. La presentadora tuvo la voz quebrada durante varios días lo que le impidió presentar y por lo que tuvo que ser sustituida por Patricia Pardo. De hecho, realizó una conexión desde su casa, desde donde bromeó sobre la pillada que había sufrido su compañero, Alfonso Merlos. Entre carcajadas le lanzó una clara indirecta que revolucionó las redes sociales: «En las casas hay vida y a veces pasan personas por detrás, qué quieres que te diga».