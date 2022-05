Alessandro Lequio si tiene una opinión no se la puede echar por tierra nadie y hará lo imposible por hacerse entender, por muy difícil que se lo pongan. Así lo ha vuelto a demostrar este jueves durante ‘El programa de Ana Rosa’, donde se planteó el debate sobre los concursantes de ‘Supervivientes’, llegando el turno de valorar la valía en el concurso de Ignacio de Borbón, primo lejano del Rey Felipe VI. Un momento en el que el conde italiano ha estallado, llegando a insultar a sus compañeros de programa, al no gustarle lo que de él se decía, y dejando claro que por encima de cualquier opinión está el respeto a su familia, aunque más bien sería a su apellido, pues con el joven concursante de ‘Supervivientes’ no tiene parentesco, aunque sí con el Rey Juan Carlos, del que es sobrino lejano. Sea como fuere, a Alessandro Lequio no le gustan las críticas a la familia real, aunque sea de forma colateral, y es que por encima de todo va a defender el apellido Borbón.

Todo ha comenzado cuando en ‘El programa de Ana Rosa’, concretamente en la sección de crónica social, se pasaba a analizar los últimos acontecimientos en ‘Supervivientes’. El tema a tratar era cómo todos los concursantes del reality coincidían en calificar a Ignacio de Borbón como una persona vaga y que aportaba muy poco al grupo en materia de supervivencia. Cuando terminó el vídeo, Alessandro Lequio tomó la palabra: “No es nada mío, pero si esto ocurre en un colegio estaríamos hablando de cosas feas. Es oportunismo para ponerlo en la palestra. Van a por él porque no les gusta, les es indiferente, pero no han dado ningún motivo para poner a Ignacio en la picota. A Kiko Matamoros también le vemos tirado en el suelo”, trataba de defender el colaborador, protegiéndose de las futuribles críticas dejando claro que no les une ningún lazo familiar más allá de un apellido de real procedencia.

Hasta ahí podría haber pasado todo por normal, hasta que Pepe del Real quiso dar su opinión, al igual que había hecho su compañero. Sin embargo, Alessandro Lequio se lo impidió al levantarse por sorpresa muy cabreado: “Déjame terminar coño. Estoy hasta las narices de que se ensucien mis conversaciones”, estalló. Lejos de tranquilizarse, el hecho de que el periodista se refiriese a Ignacio como “el Borbón”, terminó por cabrearle aún más: “El Borbón, tú lo has dicho, ahí está el clasismo. No te gusta nada porque se llama ‘Borbón’. En tu pequeñez has dicho Borbón. En el fondo es paletismo el vuestro”. Pepe del Real, para defenderse, tan solo planteaba una pregunta: “¿Cómo se apellida?”.

Pero Alessandro Lequio ya había estallado y era difícil calmarle con un asunto que parece tocarle de cerca, aunque no tenga vínculo con Ignacio de Borbón. Es por eso que siguió subiendo el tono de su discurso, llegando a insultar a sus compañeros de programa al llamarlos “paletos” sin reparo alguno: “La reacción de esta gente hacia un apellido lo que demuestra es paletismo. Al que ven diferente”. Fue en ese momento en el que Paloma García-Pelayo quiso frenar al conde italiano y advertirle de que lo que estaba denunciando al final también lo practica él: “Yo en muchas de las cosas que dices estoy de acuerdo, pero también es verdad que Nacho no está activo. Lo que me parece contradictorio es que tú utilices el argumento de clasismo llamando paleto al resto del mundo. Decirle desde tu pequeñez a alguien que te lleva la contraria”. Ante esto, Alessandro Lequio no pudo más que reconocer que, efectivamente, “en el fondo claro que soy clasista”.