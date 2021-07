El ex de Chabelita, emocionado, se ha quedado en las puertas de la gran final del ‘reality’.

El día que se ha cerrado la palapa de ‘Supervivientes 2021’, uno de los tres nominados se ha quedado a las puertas de la gran final. Este jueves, Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse se disputaban su permanencia en el ‘reality’. Finalmente, el que fuera pareja de Chabelita ha sido el elegido para abandonar el concurso… en plena recta final.

El de Santander ha aceptado su marcha de los Cayos Cochinos con deportividad y mucha elegancia. Emocionado, ha ofrecido un emocionado discurso a los espectadores que lo han apoyado a lo largo de los más de tres meses que ha durado el programa. También se ha dirigido a sus compañeros. Y de manera muy especial ha dedicado unas bonitas palabras a la mujer de Antonio David Flores.

«Quiero quedarme con lo mejor de cada uno»

«Me voy muy contento. Quiero agradecerles estos 98 días. Todos son unos supervivientes espectaculares, a pesar de nuestras diferencias. De cada uno me llevo una cosa, sobre todo de Gianmarco, de Olga, de Melyssa. Obviamente, Olga quiero que sea la ganadora. Y si no puede ser, Melyssa, que es una chica 10. De los demás no puedo decir nada malo. Al final cada uno es de su padre y de su madre. Es una experiencia muy dura que saca lo mejor y lo peor. Y me quiero quedarme con lo mejor de cada uno», decía.

Arropado por Lara Álvarez, el joven continuaba su mensaje de gratitud. Esta vez al staff del ‘reality’. «Gracias al Capitán Morgan, al equipo, que me parece espectacular y es digno de admiración lo que hacéis aquí; a la producción y a la cadena por haber contado conmigo. Esto es un sueño hecho realidad. He estado mal, también he estado súper feliz porque esto es una montaña rusa de emociones y me ha encantado vivir esto y espero que todo el mundo pudiese vivir esto», confesaba.

«He cerrado la palapa y eso me hace sentirme súper feliz»

Asimismo, añadía: «Me siento muy orgulloso. Y a la audiencia, que me ha salvado tantas veces, que me ha traído en volandas hasta aquí. Quiero agradecerle cada euro, cada céntimo. Os lo agradeceré toda la vida. Nos veremos en España. Os comeré a besos y a abrazos a todos». Lara le recordaba que a lo largo del programa ha sido salvado «ocho veces».

«He cerrado la palapa y eso me hace sentirme súper feliz y súper contento… He cerrado la palapa y mínimo quería eso. No me lo creo. Ahora quiero disfrutar de la vida y de mi familia», apuntaba.

«Me voy feliz, me voy contento. Creo que todos son ganadores, incluido yo. Vivir esto tanto tiempo es espectacular», concluía. «Nos vemos fuera», le ha recordado la sevillana. Cada semana hemos visto cómo la mujer de Antonio David y el ex de Isa Pantoja han compartido confidencias. Se han apoyado. Se han entendido. Y han formado un tándem perfecto que con su despedida se rompe. Aunque no definitivamente. Porque muy probablemente la amistad que han forjado ambos concursantes permanecerá fuera del concurso.