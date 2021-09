La hija de Terelu Campos ha asegurado que su abuela habrá recibido «muy mal» la noticia y asegura que no tiene miedo a lo que pueda decir el humorista en el reality.

Jorge Javier Vázquez anunciaba el pasado viernes que Edmundo ‘Bigote’ Arrocet se convertía en el fichaje estrella de ‘Secret Story’. El humorista vuelve a estar en el punto de mira dos años después de su ruptura con María Teresa Campos, algo que ha provocado que el clan al completo reaccione y muestre su preocupación por la veterana comunicadora. La última en hacerlo ha sido Alejandra Rubio. La joven de la saga ha hecho hincapié en no darle importancia y, de manera sarcástica, ha bromeado sobre el secreto que escondería el argentinochileno.

Al contrario que su madre, Alejandra Rubio se ha mostrado muy tranquila tras conocer que Edmundo ‘Bigote’ Arrocet será concursante de ‘Secret Story’, el nuevo reality estrella de Telecinco. Una noticia a la que ha querido restar importancia y con la que ha mostrado su lado más satírico: «A ver el secreto, miedo me da…». Aunque reconoce que le ha pillado por sorpresa y sin saber qué opina María Teresa Campos, la joven cree que esta se lo habrá «tomado mal».

«No sé, lleva mucho tiempo desaparecido. Por lo poco que lo conozco, no creo que hable de Teresa. Va a ir como un concursante y gastará alguna broma de las suyas«, opinaba la hija de Terelu Campos. No contenta con esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha ido un paso más allá e insiste en que el motivo que se esconde tras su entrada a la casa más vigilada de la televisión «puede ser por dinero«. «Como lleva tanto tiempo desaparecido quiere venir a este mundo a que se le vea… Me esperan unos meses moviditos», comenta.

A pesar de que en los próximos meses el clan Campos verá como la tormenta vuelve a llegar a sus vidas, Alejandra Rubio deja claro que le va a dar igual lo que el humorista cuente en ‘Secret Story’ y deja claro que no tiene miedo. La nieta de la veterana comunicadora ha insistido en que por mucho que dé su versión de los hechos sobre la ruptura, hay un mensaje que existe y que es difícil que intente ocultar. «Este señor terminó la relación por un mensaje, esa es la versión que hay y lo que sé yo. Ese mensaje está ahí. No es una realidad nuestra, es un mensaje que está», asevera. Además, admite que no le gustaría que su abuela volviera con el humorista, aunque sabe a ciencia cierta que esto no podría suceder.

Unas declaraciones que distan de la versión de Kiko Matamoros

A pesar de que esta ha sido la reacción de Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’, lo cierto es que el pasado viernes Kiko Matamoros daba otra versión de los hechos y admitía que Terelu Campos y Alejandra Rubio mostraron su desagrado con la noticia durante el cumpleaños de la hija de María Teresa Campos. El colaborador de ‘Sálvame’ indicó que no le parecía justo que el humorista jugara con los sentimientos de otras personas «en una posición de debilidad». «Me joden muchas cosas de ese señor profundamente… Me produce un rechazo insuperable, me da mucho asco. Yo puedo tener una opinión más favorable que la que tiene Alejandra«, aseveraba en ‘Viernes deluxe’.