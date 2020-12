«Creo que no todo el mundo ha estudiado una carrera. Estoy en ello», ha afirmado la hija de Terelu Campos visiblemente molesta.

No es la primera ocasión en la que Alejandra Rubio se encuentra en el foco de los distintos colaboradora de ‘Sálvame’. La última semana ha vuelto a ser protagonista en el programa de Mediaset donde algunos especulaban sobre lo que había ocurrido con sus estudios universitarios dando a entender que había decidido abandonar el Derecho y apostar por completo por su carrera televisiva. Ahora ha sido el turno de la joven quien ha respondido de forma tajante.

«Estoy estudiando, sigo estudiando, poco a poco», aclaraba la hija de Terelu Campos. Y les dirigía unas contundentes palabras: «Parece ser que todos con 20 años ya tenían 3 carreras. Me parece alucinante». Además, apelaba a que el programa diga «verdades». «No he dejado de estudiar», reiteraba visiblemente molesta. «Creo que no todo el mundo ha estudiado una carrera. Estoy en ello».

Ha reconocido, nuevamente, que sabe que su proyección televisiva se debe a la célebre familia a la que pertenece, pero que está dedicándose a otros asuntos que en ocasiones no trascienden a la esfera pública. «Tengo muchas cosas que no se ven en televisión ni en las redes sociales». También se ha mostrado muy molesta con unas declaraciones de Lydia Lozano quien decía que Alejandra se mostraba algo altiva cuando coincidió con ella en un plató: «No voy aquí de soy ‘la mejor’. Me parece muy injusto que se diga que yo vengo aquí como que la Reina de España». Abogaba porque se dé una oportunidad a los jóvenes para que puedan aprender, en este caso, dentro de la pequeña pantalla. Terelu también ha tenido tiempo de responder a la colaboradora: «Lydia, con la pedazo de compañera que he sido yo contigo. Lo peor de todo es que si mañana la tengo al lado lo seguiré siendo», le decía.

La reconciliación de Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez

Hace dos semanas, Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez protagonizaron una improvisada reconciliación en directo en el programa ‘Viva la vida’. Un momento en el que enterraron el hacha de guerra. Alejandra Rubio reprendió a su tía por aquello, ahora ha sido Terelu Campos quien se ha pronunciado al respecto señalando que entiende la reacción que tuvo su hija.

La colaboradora ha confesado que cuando ocurrió aquel episodio, recibió inmediatamente después un audio de Jorge Javier. Un mensaje al que respondió con otro audio, pero cuyo contenido ha evitado revelar. Respecto a la opinión de Alejandra, se manifestaba de la siguiente manera: «Lo que ha dicho Alejandra me parece bien. Es su opinión, probablemente lo que uno perdona con el paso de los años no es lo que perdona con 20 años. Una de las cosas que más he aprendido en la vida es a ser tolerante. Con el paso de los años lo soy bastante más. Entiendo su opinión».

Recordaba algunas críticas que ha recibido su hermana durante los últimos meses: «Aquí se han dicho cosas muy tremendas, por eso entiendo que Alejandra se pronuncie así. Decir que uno se ha cargado la carrera de una madre, me parece muy hiriente». Carmen Borrego terminó su encuentro con el de Badalona lanzándole un «te quiero», unas palabras que no entendieron muchos, entre ellos, Terelu: «No era oportuno en ese momento».

Además, matizaba sus palabras: «Yo he tenido muchas diferencias con compañeros de ‘Sálvame’ y con una persona importante que es Mila. El perdón es una vez, pero no es siempre continuo. Probablemente yo le perdone a Mila cosas que no le perdonaría a nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Tengo sentimientos hacia ella y sé que ella los tiene hacia mí. En un momento dado de vorágine en el programa se olvida de todo».

Carmen Borrego también se ha pronunciado sobre la posición de su hermana a quien le mandaba un mensaje en pleno directo del programa donde se defendía: «Aquí todos perdonáis cosas peores, si hablo porque hablo y si me callo porque me callo».

Estas fueron las palabras exactas que dirigió Alejandra Rubio a su tía por su reconciliación con Jorge Javier: «Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo no vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas. Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho de mi tía, el amigo se va a tomar por saco», afirmaba entre aspavientos. Cabe recordar que su tía y el presentador se reconciliaron de forma casual y muy jocosa cuando se encontraron en los pasillos de Mediaset. El de Badalona comenzaba lanzando un zasca a la que fuera su compañera: «Yo quería haceros sufrir por lo mal que os portasteis. Lo digo de broma, yo ya de eso me he olvidado».