«Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho de mi tía, el amigo se va a tomar por saco», criticaba la hija de Terelu Campos.

Antes de que el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera coparan todos los titulares de la crónica social, el clan Campos estaba en el punto de mira debido al tenso enfrentamiento que tuvieron Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos. Por entonces, durante semanas, los dardos envenenados entre el presentador y las hijas de la veterana periodista, Carmen Borrego y Terelu Campos, fueron un constante. Una vez calmada la situación, el de ‘Sálvame’ y la hija pequeña de la reina de las mañanas se reconciliaban en vivo y en directo en ‘Viva la vida’. Una situación que parece que no le ha hecho gracia a la pequeña del clan, Alejandra Rubio, que no ha dudado en reprender a su tía por olvidarse rápidamente de las cosas.

Tras ver las imágenes del pasado fin de semana, Carmen Borrego se sentía feliz por haber vuelto a retomar el contacto con Jorge Javier Vázquez después de toda la polémica que hubo entre ambos. Sin embargo, Alejandra Rubio no entendió la actitud de su tía y le echó en cara que perdonara al presentador. «Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo no vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas. Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho de mi tía, el amigo se va a tomar por saco», decía la joven entre aspavientos.

Sin embargo, estas palabras no eran bien recibidas por la colaboradora de ‘Viva la vida’ y no dudaba en contestar a su sobrina. «Tú olvida las cosas cuando tú quieras que yo lo haré cuando a mí me dé la gana. No sé cómo puedes decir eso en público cuando tú eres la que menos olvida, tú eres mucho más rencorosa que yo. Y no lo digo por lo que haces en la tele, la vida son más cosas que lo que ocurre aquí«, expresaba.

A pesar de que la pequeña discusión entre ambas no fue a más, lo cierto es que fue Alejandra quien tuvo la última palabra y le echó en cara a su tía que se llevara todos los problemas del plató al terreno personal y no pudiera desconectar de ellos una vez se apagaran los focos.

Así se reconciliaron Jorge y Carmen Borrego

De forma casual y cómica, Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego se encontraban después de haber pasado varias semanas sin hablarse. En concreto, el presentador aparecía en ‘Viva la vida’ para contar los últimas detalles sobre ‘La casa fuerte’ cuando aseguraba que no quería entrar en plató porque no sabía con quién se podía encontrar. Ante esto, la hija de María Teresa Campos salía al pasillo para encontrarse con el de Badalona, quien contestaba con un rasca: «Yo quería haceros sufrir por lo mal que os portasteis. Lo digo de broma, yo ya de eso me he olvidado».

El presentador también dejaba claro que seguía teniéndole cariño a las Campos y prometía que antes de que llegaran las fiestas navideñas llamaría a la veterana presentadora. «Nos ha venido bien un periodo de reposo. Nos dieron unas semanas de gloria maravillosa. Venga Campos, venga Campos… las audiencia se disparaban«, explicaba entre risas el de ‘Sábado deluxe’. Ante esto, Borrego quería ponerle un toque cómico al asunto e insistía que estaba agradecida por la guerra familia entre los Pantoja porque así ellas han dejado de estar en el candelero.

La amistad entre Anita Matamoros y Alejandra Rubio vuelve a ser actualidad

Hace unos días, Anita Matamoros publicaba un vídeo en su canal de YouTube en el que rompía su silencio y desvelaba cómo era la relación con su padre. En concreto, dejaba claro que no tenía ninguna relación con su padre e insistía en que ella no había hecho público este tema. “Yo no tengo nada en contra de nadie. La relación con mi padre, es cosa mía, no hay factores externos. Me gustaría que se respetara que yo no quiero pertenecer a ese mundo. Para los que lo preguntáis. No deis consejos si no lo pido», decía la joven. A raíz de que Kiko Matamoros comentara la reacción de su hija en ‘Viva la vida’, Alejandra Rubio no quiso mojarse sobre el asunto y dejó claro que su relación con la influencer no es la misma que tenían antes.