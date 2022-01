Este sábado, Bárbara Rey se sentó en el plató del ‘Deluxe‘ para hablar largo y tendido de su relación con Bigote Arrocet. La pareja posó en la revista SEMANA confirmando su noviazgo y asegurando que estaban muy contentos. Sin embargo, ahora la ex vedette da por finalizada su relación e incluso se atreve a confesar que está decepcionada con el humorista. Este domingo, han comentado la entrevista de la de Totana y Alejandra Rubio, que durante mucho tiempo estuvo muy unida a Bigote Arrocet, ha hablado de manera tajante contra él.

Alejandra Rubio, a favor de Bárbara Rey: «Yo ya dije lo que iba a pasar»

A Alejandra Rubio le suena todo lo que Bárbara Rey ha contado sobre el «modus operandi» que ha tenido el chileno con ella. Y es que la hija de Terelu Campos asegura que esa historia la vivió ella con su abuela, María Teresa Campos. «Yo ya dije lo que iba a pasar. Es la forma de actuar de él. Con Teresa ha durado varios años y con Bárbara ha sido muy rápido», ha confesado la joven, que siempre se ha mostrado muy sincera respecto al tema de su abuela con el humorista.

“Es un poco encantador de serpientes. Te ilusiona, habla contigo, te manda 150 WhatsApp al día, súper bonitos, de amor… y al final eso se acaba porque un día desaparece”, ha continuado explicando Alejandra Rubio, que ha añadido para sorpresa de todos los que se encontraban en el plató del programa de Telecinco: “La ha utilizado como hace siempre, es su manera de actuar”. Según ha revelado: “esto sirve para que nos demos cuenta de cómo realmente es él, y lo que decía Teresa, que quede más clara aún, porque que te deje por un mensaje de WhatsApp… Al final se retrata él solo”.

Bárbara Rey reveló que habían mantenido una relación íntima

La ex vedette desveló que se sentía engañada por el humorista. Aseguró que no es su pareja y que se sentía decepcionada: «Ya no (refiriéndose a que no es su pareja). No soy tonta y a nivel sentimientos soy sensible. En algunas cosas Bigote me ha decepcionado, seguirá siendo mi amigo, pero ya no será como antes», contó. Sin ningún tipo de pelos en la lengua, la madre de Sofía Cristo quiso dar un paso más allá y ha confirmado que aunque no durmieran juntos en Nochevieja, si mantuvieran una relación íntima: «Edmundo no durmió conmigo, lo hizo en la habitación de al lado. No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas… Algo sí pasó, pero yo esperaba más después». Echando la vista atrás, la invitada al ‘Deluxe’ reconoce que ambos comenzaron a tontear y a tener más relación a raíz del paso del humorista por ‘Secret Story: la casa de los secretos’, aunque insiste en que ya guardaban una estrecha relación en el pasado.