Siempre en el punto de mira, la familia Campos continúa dando que hablar. Esta vez por el enfado que existe entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio. “No estamos en un buen momento, no hemos hablado, estoy dolida», ha aclarado la joven. Añadía que no desea tratar el tema por teléfono y por el momento no han tenido tiempo para acercar posturas: «No se ha dado la situación».

No ha querido explicar cuál es el motivo principal que ha desencadenado este inesperado enfado. “Lo que ha pasado no lo voy a decir, eso lo tenemos que hablar en privado». Añadía que este episodio le está pasando factura a nivel personal: «Me fui fastidiada porque es mi tía y soy muy dura hablando aunque sigo pensando lo que dije», ha afirmado en ‘Viva la vida’.

Sin desvelar los detalles del conflicto, la hija de Terelu Campos indicaba que «no es nada que tenga mucha importancia son cosas que a mí me han dolido, no se por qué se sorprende tanto». También ha recordado que la relación se ha resentido en los últimos meses: «Era obvio que no teníamos la misma relación, se ha portado muy bien conmigo cuando tenía el Covid, pero no había relación”.

Por su parte, Carmen Borrego también se ha pronunciado sobre el tema, lo hizo en el programa en el que colabora todos los fines de semana. Tranquilizó a la audiencia y dijo que seguía queriendo a su sobrina «exactamente igual». Además, le tendía la mano para que la llamase cuando lo estime oportuno. «Para que se desahogue y me diga las cosas”.

La opinión de Terelu

Este nuevo conflicto surge a raíz de unas declaraciones en televisión de la ‘influencer’ en las que aseguró que su relación con su tía se había enfriado. La joven aseguró entonces que no le gustaba que su tía aireara públicamente asuntos íntimos de la familia. Terelu también ha hablado al respecto: «No me quiero meter, sé que en alguna ocasión Alejandra me había manifestado algo que había ocurrido o cómo se había sentido pero tan radical como lo hizo no».

Explicó que al día siguiente habló con su hija que fue a su casa a comer: «Tenía la inquietud de que su tía la había llamado, pero que ella no quería hablar por teléfono y quería solucionarlo cara a cara. Mi hermana es muy susceptible, pero Alejandra también”. Se desmarcaba de Alejandra y aclaraba que había ciertas cosas que no le habían gustado y que hubiera preferido que esta actuase de otra manera. Asimismo, indicaba que no lo pasó bien mientras veía la discusión entre ambas en televisión y que su relación con Carmen Borrego es muy buena y que en ningún momento habrá ningún motivo que pueda separarlas.