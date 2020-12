Belén Esteban se ha pronunciado después de que el Rey Juan Carlos emitiera un comunicado anunciando que había saldado su deuda con Hacienda

La Monarquía está en el punto de mira. El hecho de que el Rey Don Juan Carlos se encuentre en Abu Dabi desde hace unos meses y que ahora haya emitido un comunicado a través de sus abogados anunciando que había depositado una cantidad de más de 678.000 euros para saldar su deuda con Hacienda está dando mucho de que hablar. Es tal la magnitud de la noticia que incluso hasta en ‘Sálvame‘ han querido hablar del tema y los colaboradores del programa se han querido pronunciar al respecto.

Aunque en un principio Paz Padilla le ha preguntado a Belén Esteban por su opinión y esta haya declinado la invitación, finalmente la de Paracuellos del Jarama ha querido salir en defensa del Rey Don Juan Carlos. La colaboradora de televisión ha asegurado que hay dos temas de los que no quiere pronunciarse en la pequeña pantalla: política (que ya le trajo algún que otro quebradero de cabeza con Jorge Javier Vázquez) y la figura del Rey, tanto Felipe VI como el emérito.

Belén Esteban apoya al Rey Don Juan Carlos

Para Belén Esteban, ahora al Rey Felipe le ha quedado un marrón que no se merece después de todas las informaciones vertidas sobre su padre y el hecho de que esté en el punto de mira. Aún así, no puede evitar salir en defensa del Rey emérito: «El Rey claro que habrá hecho algo mal. Yo no voy a ir en defensa del Rey pero yo hasta que no lo vea y tenga una sentencia, no diré nada sobre el tema», ha explicado la Princesa del Pueblo. «Ya está bien con el Rey, no te jode», ha dicho visiblemente enfadada por este tema.

De hecho, incluso hasta ha puesto un ejemplo de cómo incluso algunos de sus compañeros de programa sabían que lo de Toño Sanchís no estaba bien pero que aún así lo defendían. Aún así, Belén Esteban ha dejado claro que hasta que no haya una sentencia firme de que el rey emérito haya hecho algo mal no se pronuncia sobre este tema. A pesar de sus palabras ha dejado clara su postura sobre la Familia Real y es que Belén siempre ha estado a favor de ella y así sigue siendo.

Don Juan Carlos paga 678.000 euros y se pone al día con Hacienda

A través de un escueto comunicado emitido por sus abogados, Javier Sánchez Junco, sostiene que «S.M. el Rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 incluyendo intereses y recargos». Además, en el mismo comunicado asegura que se encuentra a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo para «cualquier trámite o actuación que considere oportunos».