Este viernes, Terelu Campos ha pedido disculpas públicamente por emitir en directo el contenido de una carta de Mila Ximénez. Una carta que fue presentada como suya, , “firmada por Mila Ximénez”, y que se presentó como póstuma Pero nada más lejos de la realidad. Se trataba de un texto redactado por el programa, no por la sevillana. Esto se ha sabido porque la hija de Mila, Alba Santana, se ha quejado amargamente a los responsables del programa. Esta falsa carta de Mila ha provocado la profunda indignación de su hija. Ha sido tal el enfado de la joven que la presentadora ha tenido que pedir perdón en nombre de todo el equipo.

«Quiero aclarar un tema que ha llevado a confusión. Quiero aclarar que en ningún momento Mila Ximénez dejó un manuscrito con esas palabras, en ningún momento lo hizo. El programa recogió manifestaciones de Mila a lo largo de su vida, a través de su blog, de sus entrevistas, e incluso de sus manifestaciones aquí y las recogió en forma de carta», ha arrancado diciendo al inicio del programa.

Terelu pide disculpas públicamente a la hija de Mila Ximénez

«Tenemos que dejar claro esto porque consta que ha provocado dolor en la persona más importante en la vida de Mila… Desde aquí, Alba, el programa quiere pedirte disculpas si de alguna manera, y sin ninguna intención, hemos causado esa intención», continuaba. «Solo queríamos que Mila estuviera presente en forma de esa carta que ella hipotéticamente ella pudiera haber escrito. Así que desde aquí, hablando de lo que a ella le gustaba, de sus compañeros, de lo era la vida, de lo que era disfrutar, y de lo que significaban muchas de las personas de este programa para ella. Desde aquí, Alba, mi vida, te mando un beso en nombre de todo el programa».

Tras la publicidad, la malagueña procedía a desvelar lo que decía de la misiva: «Antes de la publicidad abríamos esa cabina del tiempo y encontrábamos esta carta, firmada por Mila Ximénez. Quiero decirles antes de leerla que ninguno de los que estamos aquí conocíamos el contenido de esa carta, pero el programa ha querido que ella esté de alguna forma en este decimotercer aniversario. Voy a intentar leerla».

La gran confusión con el tema de la carta de Mila tuvo origen el pasado jueves. Ese día, ‘Sálvame‘ celebraba sus 13 años de emisión. Con motivo de una fecha tan señalada, Terelu Campos leyó en directo una carta muy especial. Una cuyo contenido esperaba conocer. Se trataba, tal y como anunciaba, de palabras de su compañera. «Esta carta la firma Mila Ximénez. La vemos a la vuelta«, adelantaba.

Alba Santana, muy dolida con el programa

A continuación compartía con sus compañeros lo que supuestamente había dejado escrito la sevillana antes de su muerte. «Siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido de tener a compañeros como vosotros en mi vida, porque no solo sois eso, sois amigos… incluso os llamaría familia», rezaban sus primeras líneas. La lectura provocó de inmediato las lágrimas de todos los colaboradores, desde Lydia Lozano a Kiko Hernández, y muy especialmente a María Patiño, quien no pudo evitar derrumbarse al recordar el fallecimiento de su padre.

Lo cierto es que esa carta no la escribió Mila Ximénez. Fue escrita desde la redacción de ‘Sálvame’. A Alba Santana, hija de la desaparecida colaboradora, no le ha gustado nada que se haya actuado con tan poca claridad. Y por ello ha reprochado al programa un equívoco que, intencionado o no, ha jugado con los sentimientos de los colaboradores y con su propio dolor, ya que aún lucha por superar el duelo de su madre.

Con esa carta también se buscó hacer que se rompiera María Patiño, haciendo referencia a que Mila decía que se había encontrado a su padre «allí arriba». No cabe duda de que cada uno es libre de expresarse como quiera, -en este caso la dirección del programa-, pero resulta bastante osado -e incluso irrespetuoso- hacerlo cuando de por medio están los sentimientos y la aflicción de los demás.

