Esta noche se emite la sexta gala del Mediafest Night Fever. El programa con el que Telecinco intenta plantarle cara a La Voz cada viernes. Esta vez, lo hará sin una de sus grandes bazas, Alba Carrillo. Y es que la modelo ha decidido, 24 horas antes de arrancar el show, que no quería seguir participando en el programa de La fábrica de la tele. Y lo que es peor, en ninguno de la cadena, pues su intención es alejarse temporalmente de la televisión. Está cansada, muy agobiada y necesita descansar la mente. Según las explicaciones que habría dado a la cúpula, «no tendría fuerzas» para aparecer más en la pequeña pantalla. Un duro golpe para el programa de Mediaset, puesto que Alba se había convertido en una de las esperanzas que tenía el formato para intentar aumentar su interés.

Según ha podido conocer SEMANA por el entorno de la colaboradora, Carrillo no ha incumplido ningún contrato pues únicamente firmó para la gala en la que se transformó en Rocío Jurado y cantó una de sus canciones más icónicas, Ese hombre con Davinia. Una clara alusión al culebrón que venía protagonizando con Jorge Pérez y que ahora, sin la única protagonista que estaba interviniendo, pierde toda la fuerza que tenía. La intención del programa era no dejarlo morir y le habían asignado interpretar esta semana “Llámame” con WRS, el que fue representante de Rumanía en Eurovisión. A pesar de esto, la dirección del Mediafest intervino ayer en Sálvame, para dejar claro que Alba “los había dejado tirados”.

La realidad es que la concursante, a pesar de no tener un compromiso contractual, sí que lo tenía verbal. Una vez se incorpora al equipo de participantes, según indica el formato, debe continuar su participación. Puesto que el público vota cada semana para elegir qué interpretación es la mejor y cuál merece la expulsión. Y así iba a ser, el pasado lunes Alba se ponía en contacto con el equipo directivo, según contó la subdirectora en una conexión con Sálvame: “El lunes el equipo del programa empieza a hablar con ella, para comunicarle que va a cantar con WRS. Ella empieza a poner problemas, nos empieza a comentar que ha sido una semana muy complicada para ella, que no se encuentra bien, que todo le está pasando factura. Desde el equipo directivo le pedimos que se tranquilice, que puede cantar otra canción si se siente más cómoda, que entendemos los momentos por los que está pasando”, comienza explicando.

Unas palabras que parece que no convencieron a Alba, que decidía cortar toda comunicación con ellos: «Durante el martes no tenemos ningún tipo de contacto con ella, y es ayer miércoles a última hora de la tarde cuando nos comunica que no quiere cantar ni con él ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión”, una situación que ha llevado al programa a buscar un sustituto. Será Iván González, con el que también se relacionó a Alba en la fiesta de Unicorn, el que ocupe su lugar. Una forma de mantener vivo el tema.