Agoney saltó a la fama en ‘Operación Triunfo‘, cuando compartió edición con Amaia o Aitana. Ahora triunfa en televisión de la mano de ‘Tu cara me suena’, cuyo programa ha ganado tras la elección del público. Desde Lady Gaga a Justin Bieber, pasando por Mónica Naranjo, el tinerfeño no ha tenido ningún problema para amoldarse a cualquier personaje que le ha dado el pulsador. Tras su victoria, ha concedido una entrevista a SEMANA hablando de su victoria en el programa de Antena 3.

¿Cómo has vivido la final de ‘Tu cara me suena’?

Muy bien. Sigo en éxtasis, un poco sin saber que ha ocurrido, porque no me ha dado tiempo de descansar. Creo que lo asimilaré nada más tenga un ratito para dormir (risas).

¿Cuál fue tu reacción al escuchar tu nombre como ganador?

Literalmente lo dije en plató: “Hostia puta” (risas). Me quedé en shock. Además, también me quedé así por el porcentaje. Yo desconocía ese apoyo. Mira que siempre que voy a sitios me dicen “buah, ¡qué apoyo tienes!”, pero no lo había palpado así, de verlo en un número, y fue muy loco. Estoy muy agradecido, por supuesto.

¿Crees que este gran porcentaje aún lo arrastras del fenómeno de ‘Operación Triunfo’?

Lo pensé mucho, pero luego pensé que ya hacía cinco años. El fenómeno ‘OT’ puede durar uno o dos años, pero cinco años después ya son personas que se han quedado. Son personas que compran tus entradas, tus discos. Yo no me puedo quejar porque he hecho tres giras y han funcionado súper bien. Me va todo súper bien y estoy muy feliz.

Vimos un momento muy tierno con tu pareja en la final…

La emoción te lleva por ahí, y cuando te llega algo tan feliz, pues lo único que deseas es compartir con la persona que quieres. Justo la persona que quieres está ahí, entregándote un ramo de flores, pues mira… ¡un besito! (risas)

El ganador tiene un premio de 30.000 euros para una ONG. ¿Qué has decidido hacer con él?

Pues lo repartí entre los cinco finalistas. Mi parte del premio, que son 6.000 euros, han ido para ACNUR, que trabaja con niños refugiados. Ahora han empezado a trabajar en Ucrania y desde aquí quiero pedir el máximo de ayuda posible para ellos.

¿Qué nuevos proyectos tienes tras ‘Tu cara me suena’?

Justo tras el final del programa hemos lanzado mi último single, y ahora me voy a encerrar en el estudio a producir nueva música y espero poder compartirla dentro de muy poquito.

Te interesará saber...