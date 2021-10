«¿Cómo puedes llevar dos años sin tener relación con tu padre?», afirmaba la madre de Alba Carrillo durante la ‘Noche de los Secretos’.

Totalmente rota en lágrimas, así se ha mostrado Adara Molinero cuando Lucía Pariente le ha recordado la inexiste relación que mantiene con su padre durante ‘La Noche de los Secretos’. La madre de Alba Carrillo ha sido la responsable de mandarle un tuit que ha caído como un jarro de agua fría sobre la concursante.

Nada más leer este mensaje, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha salido llorando de escena. Han sido sus compañeros de reality, Luca Onestini y Luis Rollán, los que han acudido rápidamente a consolarla. El controvertido tuit que la hacía romperse por completo ha sido el siguiente: «¿Cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio. Intenta reconciliarte, te hará bien».

Prácticamente todos los colaboradores presentes en el plató de Mediaset han sido críticos con las palabras que ha dirigido Lucía Pariente. Muchos han señalado que eran «hirientes». Esta se ha defendido subrayando que no lo había hecho con ninguna maldad. «Yo se lo he dicho con cariño, como una oportunidad de salir y hablar con su padre». Ha añadido que se trataba de un tema que ya había hablado con ella dentro de la casa de los secretos. «Las cosas son como tú te las quieras tomar». Ha insistido en que no le estaba dando un mal consejo. «Yo no tengo nada contra Adara».

Pasados unos minutos y una vez se ha calmado, Adara Molinero ha tomado la palabra, siendo muy dura con su excompañera. «Es de tener una maldad absoluta. De tener veneno por dentro. Ninguno de mis compañeros sabía esto. Solo ella porque lo hablamos un día. Aprovechar esto, es un golpe muy bajo», ha afirmado visiblemente afectada por este asunto.

El presentador, Jordi González, incluso ha reprochado a Lucía Pariente sus palabras, siendo muy duro con esta. «Ahí has meado fuera de la maceta. ¿Qué tiene que ver algo totalmente ajeno al concurso?». Incluso Gianmarco Onestini ha salido en defensa de su expareja. «Tú tienes esa soberbia de que crees que todo lo haces perfectamente. Siempre te piensas que eres mejor que todos».

Se pronuncian los padres de Adara

Elena Rodríguez, madre de Adara, se ha manifestado tras el duro momento que ha vivido su hija. Lo hacía a través de un mensaje que leía en directo Miguel Frigenti. «Con este mensaje de Lucía, Adara ha pensado que sus padres fuera se están matando», aseguraba. También le reprochaba su actitud tildando sus palabras de totalmente «repugnantes». Poco después Jesús Molinero utilizaba sus redes para publicar un tuit donde intentaba ser cauto. «Era lo que quería, hacer el máximo daño. No voy a opinar de esto en frío porque ahora mismo me hierve la sangre».