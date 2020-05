En ‘Supervivientes’ todo puede pasar. Y ahora más que nunca puesto que los concursantes encaran la recta final del programa. Ivana Icardi y Barranco ha protagonizado un acercamiento que ha despertado las especulaciones del resto de habitantes de Cayo Paloma. ¿Hay algo más entre ellos?

José Antonio Avilés, que fue expulsado hace dos semanas, ha regresado a la isla como fantasma del pasado para regalarles a los concursantes una tarta que, por trozos, depositó sobre el cuerpo del extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «Ana María se ha comido el toffe del pecho de Barranco, se ha puesto muy cachonda, se frota con él y le ha dicho qué bueno está. Rocío Flores se ha enfadado porque ha tardado mucho en comer del pecho de Barranco«, adelantaba Jorge Javier en ‘Sábado deluxe’.

Sin embargo, lo que no desveló el catalán fue el otro momento «hot» de la prueba de recompensa protagonizada por la argentina y el extronista. Albert se tuvo que comer un trozo de la tarta de la boca de Ivana, algo que comenzó a despertar todas las alarmas en sus compañeros, que no podían dejar de poner los ojos sobre los dos concursantes. «Hay tensión sexual no resuelta», decía Rocío Flores sobre el momento. Asimismo, Hugo Sierra, que mirara de reojo a lo que estaba ocurriendo, tuvo un leve ataque de celos.

Después de emitir las picantes imágenes en ‘Conexión Honduras’, Violeta Mangriñán anunciaba que la novia de Barranco se había quitado Instagram «por lo de hoy». A pesar de ser un mero juego, lo cierto es que en las últimas horas se ha producido un acercamiento entre los dos concursantes. Sin embargo, el exparticipante del programa de Cuatro no para de mencionar a su chica y cuenta los días para poder verla.

Ivana pasa sus horas más bajas

No ha sido una buena semana para Ivana Icardi. A su castigo de estar sin hablar durante toda una semana, se ha unido la indiferencia del uruguayo hacia ella después de que su relación se enfriara y le pusieran fin. La pasada gala del jueves, la argentina estallaba después de protagonizar una gran bronca con el ex de Adara Molinero. Este último tiene el ánimo por los suelos y no para de pensar en su pequeño Martín, lo que ha provocado que se distancie más aún de la hermana del conocidísimo futbolista.

«Hay cosas que ya no tolero. Sí estoy enamorado de ella. Esto no se va de un día para otro. He sido muy generoso con ella. Soy muy generoso con mis parejas en todos los sentidos», contaba el ganador de ‘GH Revolution’. «Siempre quedo mal, siempre quedo detrás tuya. Me estoy preocupando por vos. Pensé que te tenía y pensé que iba a salir con vos. No me creo que con todo lo que hemos hablado agarres y a la primera…», contestaba la joven entre lágrimas.

«Ya hice un programa de 90 días y no estuve con nadie, ni me besé con nadie, ni me acosté con nadie. Si estuve con ella lo hice de corazón.Para ti voy y echo un polvo con la primera que viene. Di la verdad de lo que ibas a hacer con lo nuestro, que no vamos ni para atrás ni para adelante. ¿Que no te di nada? ¡Hasta lo más íntimo lo he hecho con vos! A mí me daba más corte, más vergüenza que a ti», cuestionaba Hugo.

«Yo vine aquí a concursar. No quiero ser tu sombra. Vine acá a sobrevivir y a ganarme a la gente. Para mí era mi compañero y no me puedo creer que por una prueba tome una decisión tan drástica. No me lo puedo creer. Esto para mí siempre fue real. Siempre me pusieron en duda a mí. A mí me cuesta un montón mostrar los sentimientos. El primero que me dijo haz caso a tu caso a tu corazón y no a la cabeza fue él. Para mí era de verdad. Esto es muy duro», respondía la argentina con la voz entrecortada.