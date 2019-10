Sergio Ramos y Pablo Motos son muy amigos y el hecho de que Pilar Rubio forme parte del equipo de ‘El Hormiguero’ les ha unido aún más. Por ese motivo, cuando el futbolista del Real Madrid acudió al programa por última vez, en el mes de febrero, quiso obsequiar al presentador con una obra de arte. La pieza en cuestión era una escultura dorada de una hormiga perteneciente a una edición limitada de la que la familia Ramos Rubio cuenta con varias piezas.

Valorado en más de 5.000 euros, el insecto emocionó y sorprendió al conductor del ‘show’, que no esperaba que su invitado le hiciera este obsequio. Como es normal, su intención era llevarse el regalo a casa, pero eso no pudo ser debido a un inesperado incidente que él mismo ha relatado hace unas horas a través de su perfil de Instagram. Resulta que en el traslado se rompió una de las antenas, por lo que la prima lejana de Trancas y Barrancas tuvo que volver al taller en el que había sido creada y no ha sido hasta ahora cuando ha llegado sana, salva y entera a la casa de Pablo Motos.

La amistad entre Pablo y Sergio ha quedado patente en cada una de las visitas del futbolista al programa, ya que la complicidad traspasa la pantalla y se aprecia en momentos como el de la imagen, en el que ambos se marcaron un dueto a la guitarra.