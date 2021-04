“¡Oye, que yo tengo mi carrera!», le espetaba la que fuera reportera de ‘Socialité’ a la prima de Isabel Pantoja.

Ni una semana ha pasado desde el estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes’ y algunos de los participantes ya han protagonizado sus primeros enfrentamientos. En concreto, los habitantes del barco encallado están viviendo sus peores horas en Honduras debido a la crudeza de su hábitat. Es por ello que, los roces entre los ocho concursantes, que aún no son de pleno derecho, son constantes. Así, Sylvia Pantoja y Alexia Rivas han sido las primeras en protagonizar un tenso desencuentro que ha acabado a gritos.

Alexia Rivas no ha dudado en enfrentarse a Sylvia Pantoja después de escuchar un desafortunado comentario sobre Lara Sajén, así como otros concursantes que considera que pueden o no tener ventaja en el concurso de Telecinco. «“O sea, me sentó mal lo que me dijiste de Lara. Te acuerdas cuando estábamos hablando que tú dijiste ‘hay gente que puede tener ventaja’… ¿Te acuerdas del comentario? Lo que piense te lo voy a decir a la cara«, decía la que fuera reportera de ‘Socialité’ mientras que la sobrina de Isabel Pantoja no dudaba en encararse. «No me seas falsa», atacaba la cantante.

“Ves, te piras, cuando has insultado a una compañera. Yo quiero hablar contigo tan normal, ¿qué estás diciendo? Si voy a hablar contigo, no me dejes con la palabra en la boca”, decía con cierto enfado Alexia Rivas. Mientras tanto, Sylvia Pantoja se escaqueaba de la situación y hacía hincapié en que no quería protagonizar ninguna bronca y tener la estancia tranquila, fuera a parte de la complicada situación en la que estaban viviendo por estar durmiendo en el barco. «Paso, esto es lo que le gusta a esta gente…«, decía la prima de la tonadillera.

“Esta gente de qué? ¡Oye, que yo tengo mi carrera!», le espetaba Alexia Rivas. Mientras estaba viendo el panorama, Lara Sajén se metió en medio de la discusión entre ambas y lanzó una pregunta para mostrar su apoyo a la periodista. «¿Y tú quién eres? Ella dijo que juego con ventaja con todas las mujeres por mi pasado. ¿Qué se puede decir de una persona que antes de conocerme dice que parezco una follonera?», decía la que fuera exconcursante de ‘Maestros de la costura’.

«Se han inventado una historia porque las dos están compinchadas. Me tenían enfilada en el hotel y yo soy una persona que estoy en contra de los chismes y me duele muchísimo que digan esto», comentaba Sylvia Pantoja entre lágrimas sin entender el revuelo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, conforme han pasado los días, las tres concursantes están poniendo de su parte para hacer que la convivencia sea mucho más amena.

El dardo de Gloria Camila a Kiko Jiménez

En el regreso de Jordi González a Telecinco con motivo del debate de ‘Supervivientes’, el presentador ha estado muy bien acompañado por su plantel de colaboradores. Entre ellos, se encontraban Rocío Flores y Gloria Camilia Ortega. Tía y sobrina aparecían juntas para defender a Olga Moreno en plena polémica tras la emisión del documental de Rocío Carrasco.

En medio del transcurso del programa, la hija de Rocío Jurado ha reconocido que durante su paso por ‘Supervivientes’ lo único que le falló fue estar acompañada por Kiko Jiménez. «Yo me quise ir porque caí. Cuando sacas la mente del concurso a la vida real y al mundo exterior, el concurso está perdido. Solo pensaba en mi familia. Mi fallo fue entrar acompañada. Sin duda, fue mi mayor error con diferencia pero no lo puedo cambiar«, comentaba la hija de José Ortega Cano. De la misma forma, la joven insistía en que, al igual que su sobrina, volvería a Honduras si se lo propusiera y «sin tener que depender de nadie a nivel emocional ni mental».

Por su parte, Rocío Flores se ha mostrado muy orgullosa de ver a Olga Moreno disfrutando de las pruebas y de su concurso y no ha podido evitar mostrar una sonrisa de oreja a oreja mientras que veía imágenes de la mujer de su padre. A pesar de que durante el debate ha tenido un pequeño desencuentro con José Antonio Avilés, después de que este mencionara la relación que tenían Fidel Albiac y Antonio Canales, la joven ha insistido en realzar la educación que tiene la empresaria.