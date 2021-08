Tamara Falcó tiene los zapatos más elegantes y más cómodos no solo para este verano, también para esos primeros días de otoño en los que hay que volver a la oficina.

El armario de Tamara Falcó es probablemente uno de los más envidiados de nuestro país. Está lleno de prendas que ya se han convertido casi en icónicas, pero siempre siguiendo las tendencias y adaptándolas a su estilo. Ella fue una de las primeras en lucir la sudadera bajo la americana la pasada temporada y sus looks de invitada han estado entre los más valorados este verano. Y los zapatos no podían ser menos. La hija de Isabel Preysler no solo se convierte en una de las más imitadas a la hora de elegir vestidos o cortes de pelo, los zapatos que elige están siempre en el radar de los expertos en tendencias.

Unos zapatos todoterreno

Los últimos que nos ha dejado ver son un modelo que no puede faltar en el vestidor de quienes buscan estilismos relajados, pero sin perder el glamour o con los que dar un toque de clase a un ‘look’ básico. Se trata de unos mules en formato sandalia en un tono de lo más favorecedor y que, además, resistirán bien el cambio de estación.

Tienen un tacón bajo, de corte ancho, pero sin resultar tosco y son de un color camel claro que encaja tanto para esas tendencias selváticas de este verano como para el inicio del otoño, que tradicionalmente asociamos además con esos tonos tierra.

La elección de Tamara va bien con un vestido midi y con uno corto, pero también para darle el toque de distinción a un look básico de camisa blanca y vaquero ajustado. Por esa versatilidad se convierten en una estupenda elección para esos días de oficina en los que queremos ir cómodas, pero sin rebajar el estilismo y convertirlo en algo más casual o deportivo.

Un estilo clásico

Los zapatos de Tamara son de la firma francesa Rouje, pero son tan tendencia que no es complicado encontrar distintas versiones en las diferentes marcas. Así Zara, que tiene un modelo similar en distintos colores, apuesta por elevar un poco más el tacón, convirtiéndolos también en una buena opción para los looks nocturnos.

Mango, por su parte, tiene una versión acolchada que seguro que más de un pie sensible agradece. Y en Uterqüe se han puesto festivos y han optado por una versión con ‘strass’ que, no obstante, bien combinada, puede ser un acierto en los looks de día.

En el caso de Tamara Falcó, la apuesta en este calzado es por lo básico. Y es algo que deberíamos copiar, porque con ello se asegura de que los zapatos sobrevivan a la temporada y perduren en el armario unas cuantas más.