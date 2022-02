Alba Díaz está pasando unos días en París y, como nos hace saber diariamente a través de su Instagram, la hija de Vicky Martín Berrocal está exprimiendo la ciudad al máximo. La pasada noche Alba apostaba por un elegante estilismo con el que (nos imaginamos) salió a cenar y a disfrutar de la noche parisina. Con un total look negro, la influencer se decantó por un traje sastre compuesto por una amplia blazer y pantalones rectos que acompañó con un crop top de lentejuelas y, la joya de la corona, unos stilettos con talón descubierto y gran lazo que han encantado a todos sus seguidores.

Alba elige zapatos con taconazo para las ocasiones más especiales

Aunque la influencer confiesa no ser un gran fan de los zapatos altos, en las ocasiones más especiales no duda en subirse a unos buenos tacones rematar sus looks más elegantes y sofisticados. Y parece ser que este modelo está entre sus favoritos, ya que es el mismo modelo que lució hace dos años para completar unos de los estilismos más elegantes que le hemos visto. Aunque en aquella ocasión el color elegido para los zapatos fue el azul, anoche la influencer se decantó por el negro para completar su sofisticado look.

El estilo de la joven se caracteriza por ser bastante rompedor, aunque en ocasiones crea sus looks a partir de prendas muy elegantes que habitualmente han salido del taller su madre. Vicky Martín Berrocal es una de las diseñadoras con más éxito de nuestro país y son muchas las celebrities que eligen sus creaciones para los momentos más especiales. Alba es, sin duda, la mejor modelo para mostrar los vestidos diseñados por su madre y, no es extraño, que la moda sea una de sus grandes pasiones. Además, madre e hija comparten muchas de las prendas y complementos de su armario.

Durante su visita a Paris, Alba Díaz exprime al máximo la ciudad

La hija de Manuel Díaz El Cordobés vivió en la capital francesa durante unos meses hace dos años para completar sus estudios, por lo que con este viaje está recordando y revisitando algunos de los lugares más especiales para ella en «la ciudad de la luz». Por el momento, además de disfrutar de la noche parisina, Alba ha pasado un día inolvidable en Eurodisney. En esta ocasión, la influencer escogió un look muy cómodo y casual formado por una cazadora negra oversize, pantalones vaqueros anchos y unas cómodas zapatillas, un complemento que Alba tiene siempre en su armario en diferentes modelos.