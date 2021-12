El cumpleaños de Alba Díaz ha hecho que la agenda de la familia al completo esté a tope estos días. La joven tuvo su fiesta rodeada de influencers, pero también una celebración más íntima, con sus padres, sus hermanos y la familia más cercana. Y en esa, Virginia Troconis acertó de lleno con una falda que lleva el estampado más salvaje de la temporada… Y unos de los más deseados

Virginia Troconis elige la falda más práctica

Troconis eligió para la celebración un estilismo a base de falda larga hasta los pies, con mucha caída, un jersey de punto de color camel y un abrigo de color negro, el mismo tono que utilizó para el calzado. La venezolana cerraba el look con un bolso de color marrón claro y unos colgantes dorados de distintos tamaños que colocó juntos.

Según contó ella misma, todo el look era obra de Jlu Zambonino, un joven diseñador gaditano afincado en Sevilla que dio en el clavo con el outfit para Virginia. Por desgracia no sabemos cuál es el precio del conjunto, porque no está a la venta en la página del diseñador. Pero sí que es fácil de replicar porque ha acertado con las tendencias de esta temporada.

Un look atemporal y a la vez, tendencia

Para empezar, por recurrir a los tonos tierra, uno de esos básicos que vuelven año tras año en otoño. Pero, sobre todo, por una falda que no puede estar más en boga. A Virginia Troconis le sienta de maravilla ese largo y ese tejido con tanta caída, pero lo que la convierte en tendencia absoluta es el estampado animal print que la impregna.

En su caso el tejido lleva un estampado de leopardo que, a pesar de todo, es más que discreto. Y es que la venezolana ha encontrado la forma más elegante de llevar un dibujo que puede ser ciertamente complicado si no se atina con los colores y las formas.

Virginia utilizó este outfit para una comida familiar cargada de estilo. No en vano, Alba Díaz reunió en ese evento a su padre, Manuel Díaz el Cordobés y a su madre, Vicky Martín Berrocal. Pero Virginia Troconis, que lleva casada con el torero desde 2004 y es madre de dos niños junto a él, no podía faltar a los festejos por el cumpleaños de la joven, con quien tiene una relación más que cercana y envidiable. Así todos, en amor y buena sintonía festejaron los 22 años de Alba, que también tuvo otra celebración con amigos en la que había varios rostros conocidos y más de un influencer.