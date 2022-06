En cuanto hemos visto que Virginia Troconis se ha ido de fin de semana a Menorca, no hemos podido evitar echar un vistazo a sus looks. Y, una vez más, la mujer de ‘Manuel Díaz El Cordobés’ ha sacado de su maleta un vestido perfecto para los días de verano, y nosotras no hemos tardado en buscarlo porque es pura tendencia.

Es una de las piezas más bonitas y vistosas del viaje, blanco roto estampado de palmeras en color verde oliva, escote cruzado, manga abullonada y corte a la cintura con lazo. Se trata de una pieza ‘made in Spain’ de la popular firma ‘Coosy‘, valorada en 160 euros, que combinó de tal manera que se ha convertido en uno de sus conjuntos más llamativos. Por supuesto, siempre a la moda, lo ha lucido con un sombrero fedora, de la marca ‘Nana Golmar‘, hecho de paja y decorado con un pañuelo de seda pintada. ¿El resultado? Un modelito que no puede ser más bonito y estilizador. Compruébalo por ti misma en nuestra galería.

Y aunque muchas optarían por combinar el vestido con taconazos, la venezolana se ha decantado por unas sandalias planas de piel en color marrón. Su apuesta por la comodidad es la decisión más acertada para los días de turismo por cualquier ciudad de costa, sin lugar a dudas.

El nuevo vestido tropical de Virginia Troconis es perfecto para un evento de día

El vestido, bautizado en la web de la firma bajo el nombre ‘Tropico’, nos encanta especialmente porque tiene muchas posibilidades. No se trata de un diseño cualquiera, es el modelito del verano. ¿El motivo? Su largo midi, su estampado tropical, su confección en 100% algodón…

Sin duda, un imprescindible en nuestra maleta estival. Ideal para llevar con sandalias planas o alpargatas e -incluso- para algunos de los eventos de día más sofisticados con sandalias de tacón. El espectacular modelo del conjunto hace que sea posible prescindir de complementos o joyas porque ya destaca por sí mismo.

De hecho, nos ha llamado la atención, cómo decíamos, que la modelo no haya querido sobrecargar el modelito con accesorios, pero si que ha usado como únicos complementos un sombrero y unas gafas de sol. A veces lo más sencillo combinado, funciona de maravilla.