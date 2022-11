Virginia Troconis se ha convertido en los últimos años en todo un referente de estilo en nuestro país. Y es que la mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha demostrado que no hay tendencia que se le resista. Por este motivo no hay día en el que no nos metamos en su perfil de Instagram para comprobar si ha decidido compartir algún nuevo e inspirador estilismo.

Lo cierto es que nos encanta cuando la influencer nos enseña looks para acertar en grandes fiestas e importantes eventos, pero todavía nos gusta más cuando nos ayuda a resolver dilemas estilísticos tan complicados como ‘qué ponerse un día cualquiera de otoño’. ¡Y nunca nos defrauda! Porque hoy mismo nos ha sorprendido con una publicación donde la podemos ver presumiendo de una blusa ideal para triunfar de lunes a domingo este mes de noviembre.

Ficha la blusa de Virginia Troconis e irás bien vestida las 24 horas

Las blusas de flores son, desde siempre, nuestras grandes aliadas cuando necesitamos componer un look sencillo y estiloso sin rompernos demasiado la cabeza. Esto principalmente se debe a su poder camaleónico y su gran versatilidad. Y es que son conjugables con vaqueros, pantalones de cuero, faldas satinadas e incluso petos.

Pero no solo por este motivo nos gustan tanto, ya que bien combinadas y con los accesorios adecuados, también se convierten en la mejor baza para arrasar en una noche especial. Y Virginia Troconis nos lo ha vuelto a demostrar estrenando la blusa romántica más ponible que hemos visto hasta el momento.

Se trata de un diseño con cuello redondo cerrado y mangas ligeramente abullonadas que que derrocha estilo gracias a su mini estampado floral. Y… ¿Quién dijo que es obligatorio gastarse mucho dinero para vestir bien? La blusa todoterreno de Virginia Troconis solo cuesta 29,90 euros. Pertenece a la firma Marieth y puedes hacerte con ella en su página web.

¿Quieres ver cómo la ha combinado la venezolana? ¡Sigue bajando!