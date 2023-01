Desde que Victoria Federica de Marichalar se dejara ver haciéndose un selfie junto a Rihanna en una pasada edición de la Semana de la Moda de Paris, no hemos dejado de verla año tras año. Este momento es ya un highlight en la vida de la royal, pero cada semana de la moda parisina de alta costura esperamos su llegada con impaciencia. Este año no se ha encontrado con ninguna cantante internacional con la que inmortalizar los momentos previos al desfile de Dior, pero ha llevado un estilismo muy elegante que queremos analizar punto por punto, desde el outfit hasta su look beauty.

La influencer se ha convertido en todo un icono de estilo para muchas jóvenes, aunque en ocasiones ha sido criticada por su entrada al mundo de moda, cada día mejora un poco sus estilismos. Este año se dejó ver antes de entrar al desfile de la maison francesa con un conjunto dos piezas de Dior de chaqueta y pantalón muy chic. Por un lado, la joven se enfundó en una camisa simple con solapas, una prenda clásica y básica que siempre funciona.

Victoria Federica ha arrasado con su conjunto más elegante en el desfile de Dior en París

Sobre ella, se puso una chaqueta de tweed negro con botonadura frontal de pasamanería, al más puro estilo goyesco. Además, la prenda tenía una manga francesa, también con bordado de pasamanería, para lucir bien sus complementos: un reloj de pulsera y un sello de oro. La parte inferior estuvo formada por un pantalón de estilo tailoring wide leg planchado a raya muy sobrio. La elección del total black look para un evento de estas características es siempre un acierto.

Victoria Federica se lanza a por el labial látex que es tendencia

Por un lado, la hija de la infanta Elena, para no defraudar a nadie, mantuvo su estilo de maquillaje una vez más y apostó por una tendencia que está arrasando esta temporada. Su base de maquillaje morena y densa se ha convertido ya en un rasgo de su estilo personal y así lo lució una vez más. En cuanto a sus ojos, Victoria optó por una sombra rosada en el párpado móvil que creaba efecto buena cara, muy sutil y acorde al look que llevaba. Pero lo que más llamó la atención de su rostro fueron sus labios súper brillantes. Para crear este efecto, solo tienes que utilizar un labial con un color cercano al tono de tus labios y rematar con un gloss transparente que le dé ese efecto vinilo al acabado. Apunta esta tendencia de make up, que viene pisando muy fuerte.

El bolso que lució en París fue el mismo que llevó en el desfile de Christian Dior celebrado en Sevilla, el pasado mes de junio. Después de que se presentara la colección Cruise 2023 en la Plaza de España sevillana, la hija de Jaime de Marichalar no ha dejado de usar este complemento, incorporándolo en muchos looks a lo largo de todo el verano y parte del invierno. Este bolso modelo Dior Book Tote customizable forma parte de la colección cápsula Dioriviera y tiene un precio de 2.600 euros. Lo podéis encontrar en fucsia, azul klein y negro. Si queréis podéis poner vuestras iniciales en el frente del bolso sobre una franja blanca, pero Victoria Federica de Marichalar Borbón prefirió dejar el logo de la firma francesa en su lugar.