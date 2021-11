Hace unas semanas nos sorprendía posando en el primer photocall de una fiesta de moda celebrada en Sevilla, donde se convirtió en la gran protagonista. Enfundada en un maravilloso vestido de terciopelo de Lorenzo Caprile, el diseñador que ha elegido para grandes ocasiones como la celebración de la mayoría de edad, la hija de la infanta Elena demostró lo mucho que sabe de moda y que a partir de ahora protagonizará todavía más titulares por su estilo. Nos impactó vestida de gala, pero también sabe cómo triunfar con sus looks más sport. Victoria Federica lo acaba de hacer eligiendo una cazadora de Zara.

En su día a día la joven tiene un estilo muy casual y urbano con pinceladas hippies, que combina con los complementos más exclusivos, entre ellos los bolsos de Chanel o Dior. Ahora ha sido uno de esos looks sport el que ha conquistado a sus miles de seguidores, y una bomber collage ha tenido la culpa.

Una cazadora de Zara que Victoria Federica nos ha mostrado que es una prenda imprescindible

Victoria Federica ha elegido una bomber de Zara para su último look, pero la gran sorpresa nos la hemos llevado al ver que se trata de una prenda de la colección de hombre. Se trata de una cazadora bomber verde con las mangas en contraste en beige efecto piel y parches en el frontal, la espalda y las mangas. Sigue disponible en la web de la firma de Inditex a un precio de 59,95 euros.

Combinada con unos vaqueros, una sudadera y unas sneakers forma el perfecto look de día.

La beisbolera es una prenda que lleva varios años en nuestro armario, en las versiones más o menos marcadas, y que es ideal para potenciar el estilo más juvenil y desenfadado. Esta temporada vuelve a triunfar entre todas las tendencias como mejor aliada de los looks de sport. Incluso, como ha hecho Victoria Federica, puedes sacarla del armario de tu chico si tú todavía no te has animado a hacerte con una.

Convertida en influencer

Victoria Federica ha heredado de su padre, Jaime de Marichalar, la pasión por la moda. Hace unas semanas sorprendía haciendo público su perfil de Instagram que en pocos días ha ido ganado miles de seguidores, y ahora ya se acerca a los 70.000. Una acción con la que se está convirtiendo en toda una influencer. Si cuando prefería el anonimato en las redes sociales cada vez que pisaba la calle sus estilismos eran analizados y seguidos, ahora que se ha apuntado a la herramienta de trabajo imprescindible de todas las influencers su proyección no deja de aumentar.

Ya ha comenzando por todo lo alto haciendo de esta bomber college de Zara una de las prendas más buscadas.