Las rebajas de invierno se presentan como la oportunidad de oro para hacerse con prendas básicas y atemporales que podemos aprovechar durante todo el año. Además, una vez pasadas las primeras semanas, los descuentos van aumentando hasta el 40%, 50% e incluso al 60%. ¿Todavía no tienes claro en qué debes invertir? Las que más saben de moda (y mejor visten), como Victoria Beckham, saben a la perfección que las prendas más ponibles son las más clásicas y sencillas, y una vez más, lo ha vuelto a demostrar rescatando de su armario la camisa blanca.

Victoria Beckham da una lección de estilo y proclama ganadora a la camisa todoterreno

Es indiscutible. La camisa blanca es capaz de sacarte de cualquier apuro gracias a su versatilidad, su atemporalidad y a que combina prácticamente con todo. Si bien en el pasado era una prenda solo apta para los hombres, desde hace algunos años cogió carrerilla y consiguió hacerse un hueco en el pódium de las piezas indispensables de cualquier mujer que quiera vestir bien día y noche sin tener que romperse demasiado la cabeza.

En invierno es un salvavidas para debajo de jerseys y chalecos. Aunque la camisa blanca también funciona y añade un plus de formalidad si la combinas con trajes de chaqueta, como hace Victoria Beckham. Pero ojo, porque en primavera también es imprescindible con pantalones culotte, jeans rectos y faldas midi plisadas. Y aquí no acaba la cosa, ya que si inviertes ahora en un diseño que sea oversize podrás exprimirlo en verano junto con shorts, mini faldas y… ¿por qué no? Incluso en la playa para ganar estilo en la hamaca con tu bikini.

No hay excusas: solo necesitas crear un armario cápsula para vestir bien

Seguro que lo has pensando cientos veces: «no tengo nada qué ponerme». Y claro, miras tu armario y está a rebosar. ¿El problema? Te faltan básicos atemporales y te sobran prendas tendencia que te gustaron en algún momento pero que ya no van contigo. Si te paras un segundo a pensar, seguro que cuando vas por la calle y te fijas en mujeres que visten bien no llevan ‘nada especial’. Pues… ahí esta el secreto. Todo se resume en elegir piezas que combinen sin mucho esfuerzo y te favorezcan tengas la edad que tengas. En tu armario cápsula nunca puede faltar una blazer negra (tú decides si la prefieres entallada o más amplia), unos vaqueros que te sienten como un guante y, por supuesto, una camisa blanca, o varias.

¿Ya te hemos convencido? Sigue bajando, te mostramos varios looks de Victoria Beckham para que te inspires con ella. Además, hemos rebuscado en las páginas webs para proponerte cuatro camisas blancas que estamos seguras de que se convertirán en tus mejores aliadas. ¡Fíchalas ya!