Con la llegada de las vacaciones a todas nos gusta tener preparado un estilismo para viajar cómodas, sin pasar calor y sin prendas muy ajustadas que nos molesten en el trayecto a nuestro destino. Siempre hay que tener a mano un buen «look de aeropuerto» para ir relajadas y a la moda. Estamos seguras que la diseñadora no va a parar de viajar este verano, y ahora que ya han empezado sus vacaciones ¿qué outfit nos tiene preparado? Os desvelamos el look de viaje más cómodo que ha llevado Vicky Martín Berrocal, con un vestido ibicenco y un bolso, que no es apto para todos los bolsillos.

El estilismo de Vicky Martín Berrocal estaba protagonizado por un vestido de la firma Dos Malinches, una firma de ropa creada entre Marbella y México que tiene unos diseños étnicos muy originales y que encajan a la perfección con las altas temperaturas veraniegas. Este en particular tiene un escote cuadrado muy favorecedor, manga francesa con preciosos bordados mexicanos en color lila sobre el fondo blanco y un corte midi ideal. La prenda es muy holgada y con el largo perfecto para ir cómodas en un viaje. Por todo ello, este vestido se ha convertido en un must de verano. Os aseguramos que el corte midi, que está muy en boga esta temporada, ha venido para quedarse y lo veremos mucho en los próximos meses.

Vicky Martín Berrocal completó su look de viaje con un bolso de 9.000 euros

Por otro lado, Vicky añadió a su vestido el complemento perfecto para elevar su outfit, por si el vestido pudiera parecer plano o muy sencillo. La diseñadora sevillana eligió un bolso de la firma parisina Hermès, el emblemático modelo Birkin, fabricado en cuero de Courchevel.

Precisamente este bolso fue creado en honor de la actriz Jane Birkin, cuando durante un viaje en avión coincidió sentada al lado del presidente de la lujosa marca y se quejó de que no había bolsos lo suficientemente grandes y cómodos para viajar. Ella quería hasta meter los biberones de su hija Lou. Sus deseos se materializaron en este bolso espacioso, con un fondo muy ancho en el que podemos meter neceser, gafas, cartera y todo lo importante para viajar… Y que ha pasado a la historia de la moda como uno de los icónicos modelos preferidos de las fashionistas, aunque solo apto para los bolsillos más privilegiados.

Vicky combinó el bolso con otro de los complementos icónicos de Hermès, las sandalias Oran en el mismo tono, que se han convertido en las últimas temporadas en las preferidas de las influencers cuando llegan los días de verano.

