Vicky Martín Berrocal lo tiene claro: las botas de caña alta son las más deseadas esta temporada. Son tendencia absoluta y las estamos viendo en todas las tiendas y en todos los estilos: cowboy, mosqueteras, con tacón alto, suela track, planas... Además de ser las que más estilizan, este tipo de botas son perfectas para el invierno, ya que al ser altas llevarás siempre calentitas las piernas. Si estás en la búsqueda de unas nuevas, atenta, porque te vamos a enseñar las que acaba de estrenar la diseñadora y estamos seguras de que te van a enamorar tanto como a nosotras... ¡Son ideales!

Con este frío, nos cuesta ponernos otra cosa que no sean unas botas calentitas (y estilosas). Son el calzado por excelencia del invierno y todas necesitamos al menos unas en color negro en nuestro armario, ya que son las más versátiles y te servirán tanto para el día a día como para los looks más cañeros de los findes. Nuestro consejo: escoge unas con un tacón medio, que no sean incómodas, pero que te suban unos centímetros para que te estilicen más.

Las botas que han enamorado a Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal tiene las botas que nos han enamorado a primera vista. Nos parecen super elegantes, femeninas y pegan con cualquier look de diario o más arreglado. Son el modelo 'Granada' de la diseñadora de moda del momento, Inés Domecq. La jerezana tiene su propia marca, The IQ Collection, que tiene unos diseños súper especiales: vestidos, trajes... y también acaba de lanzar una colección de sudaderas que arrasa entre las celebrities. Pero estas botas en concreto son un diseño en exclusiva en colaboración con la marca Cuplé. Confeccionadas en piel de vacuno y made in Spain, tienen un precio de 240 euros.

El outfit completo de Vicky es muy estiloso, aunque las protagonistas son, sin duda, las botas negras de caña alta que le dan el toque sofisticado a la vez que sexy al look. La empresaria las ha combinado con unos jeans ajustado en color gris oscuro de Mango y un abrigo gris oscuro de lanita de la marca Iro Paris. Nos encanta como quedan con pantalón, pero tienen muchas posibilidades, ya que con falda o vestido midi también pueden quedar genial. Sigue bajando hasta nuestra galería para ver las prendas con detalle...