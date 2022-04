Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una de las mejores abanderadas patrias del estilo curvy. La diseñadora sorprende siempre con cuidados y estudiados outfits que son pura inspiración. Tiene un armario perfectamente seleccionado que despierta diariamente la admiración de su fiel legión de fans a través de las redes. Nada menos que un millón en Instagram. Se decanta por una paleta de colores neutra, prendas clásicas, básicos infalibles y una apuesta particular por el cuero. Te contamos sus claves de estilo a través de algunos de sus mejores looks.

La diseñadora, de 49 años, cuenta con un estilo elegante; de esos que nunca pasan de moda, tampoco desapercibidos. Se hace notar allá donde va y deja su sello de identidad. Una de sus mejores vertientes la encontramos cuando afronta su versión ‘working girl’. Los trajes, las camisas, los blazers… son un must en su perfecto vestidor. El negro es uno de sus colores favoritos, le sienta fenomenal y lo sabe. Está muy cómoda con este color por el que siente auténtica pasión. Tiene el plus que siempre estiliza, nunca pasa de moda y combina con todo. También adora el blanco, un color potente que aporta ese punto chic a cualquier buen look elevándolo a su máxima expresión.

Las claves en cuestión de estilo de Vicky Martín Berrocal

Si repasamos algunos de sus mejores looks, nos percataremos que no se complica en exceso. Siempre va ideal y para las jornadas más rutinarias tira de clásicos. Trench, traje, vaqueros… Aunque sabe bien cómo impactar cuando debe asistir como invitada a un compromiso importante. Es entonces cuando nos sorprende con un vestidazo inolvidable, habitualmente de su firma, con el que brilla como nadie. Nuevamente apuesta por potenciar sus curvas y resaltar toda su belleza. Outfits sin estridencias, en clave minimalista, monocromáticos y muy funcionales. Con pocos, pero seleccionados complementos, entre ellos, un buen bolso. Graba a fuego ese máxima que nos dice que menos es siempre más: palabra de Vicky Martín Berrocal.

La versión más juvenil de la empresaria la encontramos cuando se calza unas zapatillas todoterreno para recorrer la ciudad y las combina con un cómodo vestido. Un dos piezas clave en su vestidor que tiene el valor añadido que rejuvenece a cualquier edad. Nos encanta cuando da un toque más cañero a su estilismo y rompe con todo. Le gusta que los materiales más nobles de la moda, como pueden ser el cuero o el denim, cobren cierto protagonismo. En este caso nos quedamos con un outfit compuesto por un jumpsuit en cuero. Uno de esos tejidos con el que eclipsa todas las miradas y llega pisando muy fuerte con unos botines de tacón. ¡Lista para comerse el mundo!