Serán sus cuartas Campanadas, pero las más especiales de su vida. Te mostramos cómo fueron los vestidos que Ana Obregón lució en las ocasiones anteriores

Dice adiós al que siempre será el año más difícil de su vida. Pero ha querido hacerlo al lado de millones de españoles para, según sus palabras: «dar un poco de amor y esperanza» a las personas que, como ella, este 2020 también han perdido a un ser querido. Será la cuarta vez que Ana Obregón despida el año dando las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid para TVE, pero sin lugar a dudas va a ser la ocasión más especial: «Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor».

La vuelta al trabajo de la actriz tiene un motor y ese es su hijo, Aless Lequio García, fallecido el pasado 13 de mayo con tan solo 27 años tras dos años de lucha contra el cáncer: «Mi Aless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad», ha escrito la actriz.

Ana Obregón va a estar acompañada por Anne Igartiburu, la primera vez que solo dos mujeres dan juntas las Campanadas. La primera vez que la actriz participó fue en 1994 junto al fallecido Joaquín Prat, padre del periodista Joaquín Prat. Un año después repitió, pero junto a su gran amigo Ramón García. Hubo que esperar nueve años, hasta 2004, para volver a ver de nuevo a Ana Obregón y Ramón García juntos en el balcón de la Puerta del Sol.

Los estilismos de Ana Obregón

El próximo 31 de diciembre también estaremos muy pendientes de los estilismos de ambas, porque a pesar de las circunstancias un Fin de Año merece una despedida de gala. Cumpliendo la tradición, Anne Igartiburu llevará un vestido rojo de Lorenzo Caprile: «Es sencillo en el diseño y tiene mucha luz», ha dicho la presentadora de Corazón de TVE.

¿Y Ana Obregón? La actriz se ha caracterizado en sus vestidos de fiesta y alfombras rojas por los looks sensuales con brillos y encajes. Su vestidor ha sido uno de los más envidiados de nuestro país, donde no faltan los mejores diseñadores. Versace, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior… y también los grandes creadores españoles. Para el vídeo promocional de las Campanadas eligió un vestido de Alejandro de Miguel.

Aquí te enseñamos los modelos que lució en las anteriores citas. Vestido atrevidos, marcando su figura, con sugerentes escotes y con mucha fantasía. Esperamos la sorpresa de este año, pero antes vamos tomando nota de su estilo.