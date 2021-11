Está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y con esa plenitud tanto en el terreno personal como en el profesional llega a los 46 años. Después de un tiempo alejada de la televisión, dedicándose por completo a su familia y a su firma de moda, Raquel Bollo ha vuelto a ponerse delante de las cámaras como colaboradora del programa Viva la vida. Cada fin de semana, como ya sucedía cuando estaba en Sálvame, la vamos a ver con los modelazos a los que nos tiene acostumbrada, la mayoría de ellos sus propios diseños. Sin embargo, para celebrar su cumpleaños Raquel dejó de lado los looks más festivos y producidos, que tanto le gustan, y optó por la versión más cómoda, y a la vez con un puntito sexy. Un look de cumpleaños que no nos ha dejado indiferentes.

El look de cumpleaños más especial

Para pasar en su casa un día tan señalado, la colaboradora de televisión eligió un vestido de satén en gris perla, de manga larga, estilo camisero, con una gran abertura y lazada en la cintura para marcar silueta. Un modelo de Qué me pongo, una de sus firmas favoritas, muy ponible, al que los complementos le dan el toque diferente. Raquel prefiere el punto más casual al combinarlo con unas sneakers (la mejor opción para correr detrás de su nieta), pero con unos stilettos se convierte en el vestido perfecto para una cena romántica o una noche de fiesta.

Seguro que en los próximos días tiene preparada alguna celebración especial rodeada de los suyos, aunque el día de su cumpleaños ya lo pasó de la mejor de las maneras: cuidando de su nieta Jimena, la niña de su hija, Alma Cortés Bollo.

El juego de los contrastes para triunfar

Hace ya muchas temporadas que en moda triunfan los contrastes. Unir un grueso jersey de punto con una falda de satén o un vestido lencero con una cazadora de cuero, son combos que no dejamos de ver y que, aunque en un primer momento nos parecían imposible, hoy ya hemos incorporado totalmente en nuestro armario. Lo mismo sucede con los complementos. Las botas militares o tracks o lo mocasines de distintos estilos son los mejores aliados para los vestidos más vaporosos y también las sneakers, como hace Raquel Bollo.

Hablamos del calzado más cómodo y todoterreno. Ha dejado de ser exclusivamente para los estilismos deportivos y también son geniales para completar looks ejecutivos o vestidos con un toque festivo.